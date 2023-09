Shopping realiza Campanha de arrecadação de brinquedos

O Passeio das Águas Shopping, administrado pela ALLOS, realiza uma campanha solidária com o objetivo de arrecadar brinquedos para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade na comunidade. A campanha ocorre até a próxima quinta-feira, 05 de outubro.

Durante o período da ação, os visitantes do shopping serão orientados a fazer suas doações em um ponto localizado em frente à loja Havaianas. Os itens arrecadados serão destinados a instituições sociais próximas ao shopping. Elas foram selecionadas pelo Instituto da Criança, parceiro da companhia.

Na doação de um brinquedo, o participante ganha um voucher de 50% de desconto no trenzinho ou no bombeirinho, para dar uma volta no gigante do Centro-Oeste. A iniciativa reafirma o compromisso do Passeio das Águas Shopping em promover a solidariedade e engajar a comunidade em ações de responsabilidade social.

Aproveitando o Dia das Crianças, entre 29 de setembro e 05 de outubro, na doação de um brinquedo, o shopping oferecerá um serviço gratuito de embrulho de presentes, localizado em frente à loja Havaianas. A iniciativa conta com diversas opções de tamanhos, modelos, cores e estampas.