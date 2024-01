Shopping realiza campanha para arrecadar materiais escolares

Reconhecendo a educação como um instrumento fundamental para a transformação social e a construção de um futuro melhor, o Passeio das Águas Shopping realizará mais uma edição da campanha 'Volta às Aulas', mobilizando seus visitantes e colaboradores para doarem materiais escolares a crianças em vulnerabilidade social.

Até 9 de fevereiro, o centro de compras disponibilizará um ponto de coleta próximo à Loja Novo Mundo, onde os visitantes poderão doar itens como mochilas, estojos, apontadores, colas, borrachas, lápis de cor, canetas, tintas guache, cadernos, entre outros materiais.

Rafael Almeida, gerente de marketing do Passeio das Águas, ressalta a importância da iniciativa. “Nosso compromisso com a comunidade vai além do entretenimento. Participar da campanha ‘Volta às Aulas’ é uma maneira de fortalecermos o acesso à educação e contribuir para o desenvolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade, fornecendo-lhes as ferramentas para um futuro mais promissor”, comenta.

A campanha tem como objetivo reforçar o direito à educação de todos, incentivando a participação de frequentadores, lojistas e colaboradores nas doações. Todas as doações serão encaminhadas ao Instituto da Criança, responsável por direcionar os materiais para instituições próximas aos shoppings da ALLOS.