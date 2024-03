Shopping realiza 'Chamada premiada' em ação do Dia do Consumidor

O Araguaia Shopping inova na celebração do Dia do Consumidor com a ação "Chamada Premiada". A iniciativa oferece aos clientes a oportunidade única de ganhar prêmios surpreendentes, simplesmente atendendo a um telefone colocado na Praça Central do shopping (Piso 1), nesta sexta-feira (15), das 12h às 18 horas.



A mecânica é simples e empolgante: o telefone tocará dez vezes ao longo do dia, em intervalos aleatórios. A cada chamada, o cliente que atender primeiro ouvirá uma das três mensagens gravadas: uma concede voucher de desconto para compras nas lojas, outra oferece brindes surpresas, e a terceira anuncia um prêmio de R$ 1 mil em vale-compras.

Uma promotora estará presente ao lado do telefone para auxiliar os ganhadores a retirarem seus prêmios. A "Chamada Premiada" é uma forma criativa e interativa de engajar os clientes, celebrando o Dia do Consumidor de maneira única, transformando uma ida ao shopping em uma experiência cheia de possibilidades.



"O Araguaia Shopping busca, com esta ação, proporcionar um momento de compra divertido e memorável, além de reforçar nosso compromisso em oferecer valor e satisfação aos clientes. Estamos ansiosos para ver a reação das pessoas ao descobrirem o que a sorte reserva para elas no Dia do Consumidor", destaca Jordana Agapito, gerente de marketing do centro de compras.