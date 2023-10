Shopping recebe a Feira Internacional de Artesanato e Decoração

A Feira Internacional de Artesanato e Decoração Nações & Artes volta à cidade de Goiânia e terá edição especial no Passeio das Águas Shopping. O evento começou dia 28 de outubro, trazendo uma mescla de produtos artesanais locais e peças exclusivas de vários países como Índia, Dubai, Marrocos, Brasil e outros.

A exposição estará localizada na praça principal, próxima à Samsung, vai funcionar de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. A entrada é gratuita. Além disso, os consumidores poderão adquirir variados itens e colecionar lembranças de diferentes partes do mundo, a partir de R$15.

A edição de Goiânia contará com a presença de estrangeiros para fazer um verdadeiro intercâmbio cultural com quem for visitar a feira. Cada estande é ambientado com itens da região de origem e expõe itens diversos, como tapeçaria, artesanato, vestuário, produtos para casa, acessórios, jóias, tecidos, artigos de decoração, bijuterias e obras de arte. A feira já passou por mais de 60 cidades brasileiras.

Serviço: Feira Internacional de Artesanato e Decorações – Nações & Artes

Horário: Segunda-feira a sábado, entre 10h e 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h

Onde: Próximo à Samsung, no Passeio das Águas Shopping

Entrada gratuita