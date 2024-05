Shopping recebe exposição com mais de 20 mil miniaturas de carros, motos e aviões

Você é um adepto ou já ouviu falar no universo die-cast? O termo pode parecer estranho para muitos, mas para quem curte miniaturas, especialmente de carros, sabe bem do que se trata. A palavra em inglês originalmente refere-se a um processo de fundição do metal sob pressão.

Porém, esse método fabril, nos anos 1930 e 1940, passou a ser usado em larga escala para a fabricação de carros em miniaturas, e foi a partir daí que a expressão passou a nomear eventos e tudo mais relacionado um dos hobbys mais populares no planeta.

Se você faz parte, curte esse universo die-cast ou simplesmente ficou curioso em saber mais, tem um encontro marcado para este próximo final de semana, no Shopping Estação Goiânia, que fica no Centro, para participar da 1ª edição do Estação Diecast.

O evento realizado em parceria com o Goiás Mini Clube e o Projeto 1/64, reunirá mais de 20 mil miniaturas de carros, motos, aviões, bonecos e até mesmo uma mini ferroviária, que estarão expostos nos dia 24, 25 e 26 de maio (sexta, sábado e domingo), das 11h às 20h. Com entrada gratuita, a exposição será instalada numa área bem ao lado da entrada do Hotel Ibis Styles, localizado dentro do Shopping Estação Goiânia, reunindo 15 expositores.

Segundo informa o coordenador de marketing do shopping, Rayam Saraiva, os visitantes poderão apreciar, trocar e comprar as desejadas miniaturas colecionáveis. “É uma oportunidade perfeita para quem curte ou quem quer conhecer melhor esse universo das miniaturas, e num espaço que oferece total conforto e a segurança”, comenta.

Ele explica mais sobre a criação do evento Estação Diecast. “Queríamos um nome que tivesse total ligação com a proposta do evento, então encontramos o termo ‘diecast’, que descreve os brinquedos ou modelos colecionáveis fabricados pela técnica da fundição injetada de metal”, esclarece.

Dentre a programação prevista para os três dias de exposição haverá a apresentação de uma maquete da antiga Estação Ferroviária de Goiânia, explorando em detalhes de um dos mais importantes edifícios representativos do acervo arquitetônico e urbanístico Art Déco da capital; exposição de coleções exóticas de mini-carros superesportivos; mostra de jogos interativos e de tabuleiros; exposição de miniaturas colecionáveis de carros, motos e aviões; e uma pista de corrida automatizada de downhill (descida, em tradução literal), com dez metros de largura, dois metros de altura e com um sistema de acionamento automático. Haverá ainda sorteio de brindes.

Para Alexandre Mendes, presidente do Goiás Mini Clube, o encontro será uma oportunidade única para explorar, se divertir e criar memórias inesquecíveis. “Além de admirar a elegância e a potência dos carros mais incríveis já produzidos, exibidos em toda sua glória para os amantes de velocidade, os colecionadores de plantão poderão encontrar as miniaturas mais desejadas e detalhadas de carros, motos e aviões”, revela.

De acordo com Samuel Saymon Henrique de Souza, presidente do Projeto 1/64, outro parceiro do Estação Diecast, o clube surgiu em 2017, após ele e alguns amigos, também apaixonados por miniaturas, decidirem expandir o hobby. “E hoje, quase sete depois, nós somos um dos maiores clubes die-cast do Brasil, onde realizamos anualmente diversas convenções”, compartilha. E para o 1° encontro do Estação Diecast, Samuel preparou uma programação completa para o público. “Além de exposição de miniaturas, iremos promover também a troca e venda de produtos colecionáveis e brinquedos interativos”, conclui.

Serviço: Estação Diecast

Data: 24, 25 e 26 de maio de 2024

Horário: das 11h às 20h

Local: ao lado do Hotel Ibis Styles, no Shopping Estação Goiânia

Endereço: Av. Goiás, N. 2151 - Centro, Goiânia - GO