Shopping recebe exposição de miniaturas neste domingo (7)

O Plaza D’Oro Shopping receberá neste domingo (7), uma exposição especial de miniaturas promovida pelo Goiás Mini Clube – GMC. O 133° Encontro do GMC ocorrerá das 11h às 19h, na área de alimentação do shopping, que está localizado na Avenida Nápoli, nº 500, no Residencial Eldorado.

Colecionadores ou interessados em geral poderão visitar a exposição, trocar ou comprar miniaturas de carros, trens, motos ou bonecos colecionáveis. “Serão cerca de 8 mil peças das mais variadas escalas e marcas, tais como Greenlight, M2 e Hot Wheels, dentre outras”, diz o organizador do encontro, Alexandre Mendes.