Shopping recebe exposição gratuita Quarteto em Mostra

O Shopping Bougainville recebe a 36ª edição da exposição "Quarteto em Mostra", composta de 28 obras de arte sob a curadoria e coordenadoria de Miro e Brenda Lee. São temas variados e técnicas individuais das artistas Brenda Lee, Carmencita, Laurice e Sônia Maria. Com entrada franca, o público pode conferir as peças em um ambiente envolvente que fica no segundo piso do centro comercial, o espaço D-Luxx.

“Temos uma alegria imensa de promover mais um evento como este que incentiva a cultura e com certeza conecta muitas pessoas”, comenta Luciana Maciel, coordenadora de marketing do Bougainville. Com audácia e sensualidade, além do cubismo como estilo próprio, a artista plástica Brenda Lee apresenta suas telas.

Também estarão presentes os trabalhos da artista plástica e professora Sônia Maria e da Carmencita, que integram paisagens, flores, casarios, marinas. Ela que começou a pintar aos 12 anos e atualmente se dedica ao abstracionismo. Com olhar voltado à fauna e flora brasileira no estilo acadêmico, a artista plástica Laurice ainda marca presença na exposição.

Serviço: Exposição Quarteto em Mostra

Quando: Até o dia 5 de agosto

Horário: Durante o funcionamento do shopping

Local: Espaço D-Luxx, segundo piso do Bougainville