Shopping recebe feira para artigos de mesa e louças

Uma das maiores exposições de artigos de mesa e louças do Brasil chegou a Goiânia nesta quinta-feira (5) e segue até o próximo domingo (8) na praça de eventos do Shopping Estação Goiânia, no Setor Central. Com entrada gratuita, o evento irá oferecer milhares de itens como aparelhos de jantar, peças de decoração e jardinagem, com valores a partir de R$ 4,99.



De acordo com a organizadora da feira, Denise Ricarte, diferente da edição anterior, realizada em abril, desta vez a exposição traz um gostinho especial. “Como dezembro bate à porta, trouxemos louças natalinas para o público aproveitar e já montar a mesa da ceia, a decoração de fim de ano. Além disso, ainda teremos vasos de decoração para trazer ainda mais vida para a casa do goiano”, destaca.



Com uma expectativa de receber mais de 1.000 visitantes, a organizadora explica que durante a realização da feira muitos itens serão repostos ou substituídos por outros. “Quem tiver disponibilidade poderá vir mais de um dia e aproveitar ainda mais”, salienta.

A feira, que já percorreu várias cidades brasileiras, é conhecida pela exposição de peças exclusivas e pelos preços populares. “Sempre buscamos trazer para o nossos clientes itens de alta qualidade, que são comercializados por valores bem mais acessíveis. Fazemos desse jeito Brasil afora e por isso o grande sucesso desta feira”, destaca Denise.



Serviço: Feira de artigos de mesa e louças

Data: de 5 a 8 de outubro

Horário: das 09h às 20h

Local: praça de eventos do Shopping Estação Goiânia, na Av. Goiás, nº 2151, Centro