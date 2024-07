Shopping recebe mostra de dança com coreografias inspiradas no circo

Neste sábado (6), a partir das 14h, o Plaza D'Oro Shopping será palco de apresentações de dança com o tema Circo Mágico. Cerca de 30 crianças, de 2 a 13 anos de idade, e também adultos subirão ao palco montado na praça de alimentação para apresentar coreografias de ballet e jazz.



As apresentações fazem parte da mostra de dança da Arabesque Studio de Dança que, além de marcar o encerramento do semestre, é uma oportunidade para os alunos demonstrarem sua evolução e desenvolvimento, além de se prepararem para o grande espetáculo de fim de ano da escola.



O Plaza D’Oro Shopping fica na Av. Nápoli, n° 500, no Residencial Eldorado, em Goiânia, e funciona de segunda-feira a sábado, das 9h às 21h (quiosques e lojas), das 11h às 22h (alimentação) e das 7h às 22h (supermercado). Aos domingos, quiosques e lojas ficam abertos das 14h às 20h, a Praça de Alimentação das 11h às 20h e o supermercado das 8h às 22h.



Sobre a Arabesque Studio de Dança

A Arabesque Studio de Dança oferece aulas de ballet, contemporâneo, jazz e fitdance para crianças a partir de 1 ano e 6 meses, jovens e adultos. A escola de dança fica na Avenida Milão, no Residencial Celina Park, e é dirigida pela professora de dança Médhelin Eloara.



