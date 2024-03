Shopping República realiza evento de jogos de mesa de fantasia e imaginação

O Shopping República recebe neste sábado (2), com vagas limitadas, a partir das 9 horas, o evento “Quero Jogar RPG” (QJRPG). Na ocasião, o público irá se reunir, de forma gratuita, para participar de jogos de fantasia, como Roleplaying Games (RPG), conhecidos como jogos de interpretações de papéis, de tabuleiros (boardgames), de cartas (cardgames) e também de exércitos e estratégias (wargames).

O RPG é um jogo de interpretação de papéis, baseado em histórias de ficção e elementos de histórias de faz de conta guiadas pela imaginação dos jogadores. É por meio desse modelo de jogo, usando a criatividade, que se torna possível a interação com diferentes nichos, como romance, ação, ou até mesmo histórias criadas pelos participantes no momento.

O evento tem como principal objetivo promover a socialização presencial e o crescimento da comunidade de jogadores e ainda proporcionar entretenimento coletivo e comunitário aos participantes. Além disso, os organizadores também buscam promover a comunicação e a aprendizagem de todos os interessados em participar dos jogos, independente dos perfis dos participantes.

Os jogos serão realizados uma vez por mês em Goiânia durante 2024, nos meses de março, abril, maio e junho. Para participar é necessário se inscrever no canal do evento no Telegram pelo link. Assim, será possível acessar todas as informações, seja para quem joga ou para aqueles que se interessarem em se voluntariar como mestres e contar as histórias que guiarão os jogos.

Serviço: Quero Jogar RPG

Quando: 2 de março (sábado), das 9h às 22h

Local: Shopping República

Endereço: Av. República do Líbano, Setor. Oeste, Goiânia, GO

Entrada: Gratuita, basta acessar o canal de Telegram pelo link: https://t.me/qjrpg.

Instagram: @querojogarrpg