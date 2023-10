Shopping República recebe mostra que apresenta registros da arquitetura da capital

O corre-corre diário nem sempre permite ver a cidade com a atenção que ela merece. São muitos os detalhes que passam despercebidos pelos olhares menos atentos. Para mudar essa percepção, 20 fotógrafos fazem um convite especial aos moradores para verem a cidade com um olhar de turista: um olhar atento, que caminha, observa e enxerga beleza por onde passa.



Mensalmente os participantes do coletivo Click Goiânia se encontram para explorar e registrar novos lugares sob a perspectiva de novos olhares e, pelo quinto ano, homenageiam Goiânia com seus registros.



De 16 de outubro a 16 de novembro, o Shopping República recebe a exposição "(Re)Descubra Goiânia", que apresenta registros da arquitetura, do cotidiano e pontos turísticos da jovem Capital de Goiás, por meio dos trabalhos de 20 fotógrafos amadores e profissionais integrantes do coletivo Click Goiânia.



De acordo com a organizadora da exposição, a fotógrafa Valéria Batista, o objetivo da mostra é levar o público a caminhar pela cidade desenvolvendo um olhar mais sensível e mais afetuoso pela nossa terra. “Esperamos que o público, ao ver nossa mostra, tenha a oportunidade de (re)descobrir o quanto nossa capital é encantadora. É preciso vivenciarmos o espaço urbano, valorizarmos e preservarmos nossa cultura e história", diz.



A exposição estará aberta para visitação pública de 17 de outubro a 16 de novembro no saguão do Shopping República.





Serviço:

Data: 16 de outubro a 16 de novembro

Horário: Segunda a Sexta, das 9h às 19h e Sábado, das 9h às 14h.

Local: Shopping República

Endereço: Av. República do Líbano, n.º 1463 - St. Oeste. Goiânia - GO