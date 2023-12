Shoppings e comércios alteram horário de funcionamento para as compras de fim de ano. Veja

Os consumidores da Grande Goiânia vão ter mais tempo para fazer as compras de final de ano, pois shoppings e comércios anunciaram horário de funcionamento estendido para o Natal. Para conseguir atender à demanda de clientes, as lojas vão abrir mais cedo e alguns dias fechar após os horários habituais.

De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas), é esperado um crescimento de 8% nas vendas em relação ao Natal de 2022, quando a movimentação foi de R$ 1,85 bilhão em vendas no comércio em Goiás, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Veja abaixo como ficam os horários em alguns dos principais centros de compras da Grande Goiânia:

Shoppings

Shopping Flamboyant

De 15 a 23/12

Lojas, alimentação e lazer: 10h às 23h

Dia 24/12

Lojas, alimentação e lazer: 10h às 18h

Dia 25/12 - Natal

Lojas: fechadas

Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h

Dia 31/12

Lojas, alimentação e lazer: 12h às 18h

Dia 1º - Ano Novo

Lojas: fechadas

Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h

Restaurantes do Polo Gastronômico Flamboyant seguem horários diferenciados.

Goiânia Shopping

Do dia 15 ao dia 23/12

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: das 10h às 23h

Domingo: das 10h às 22h

Dias 24/12 e 31/12 - véspera de Natal e Ano Novo

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: das 10h às 18h

Dias 25/12 e 1/1/24 - Natal e Ano Novo

Lojas e Quiosques: Fechado

Alimentação e Lazer: das 10h às 22h

Visita ao Papai Noel

O Papai Noel atende de terça-feira a sábado, das 12h às 22h, para visitas e fotos. Aos domingos, das 12h às 20h. No dia 18, o atendimento será em horário especial, das 12h às 20h.

Passeio das Águas Shopping

Do dia 15/12 a 23/12

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: das 10h às 23h

Dia 24/12 - véspera de Natal

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: das 10h às 18h

Dia 25/12 - Natal

Lojas e quiosques: fechado

Alimentação e lazer: das 12h às 22h

Do dia 26/12 a 30/12

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: das 10h às 22h

Dia 31/12 - véspera de Ano Novo

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: das 10h às 17h

Dia 01/01 - Ano Novo

Lojas e quiosques: fechado

Alimentação e lazer: das 12h às 22h

Buriti Shopping

Até o dia 16 de dezembro o horário de funcionamento será normal das 10h às 22h.

Dia 17/12: das 10h às 22h.

De 18 a 22/12: das 10h às 23h.

Dia 23/12: das 9h às 23h

Dia 24/12 - Véspera de Natal: das 9h às 18h

Dia 25/12 – Natal:

Lojas fechadas

Alimentação: das 11h às 20h.

De 26 a 29/12: horário normal será retomado

Dia 31/12 - Véspera de Ano Novo: das 11h às 18h

Dia 01/01 - Ano Novo

Lojas fechadas

Alimentação: das 11h às 20h.

Shopping Bougainville

Nos dias 23 e 24/12 (Véspera de Natal): das 10h às 18h

No dia 25/12 (Natal) e 1/1 (Ano Novo): lojas fechadas. Alimentação vai funcionar das 12h às 20h.

Dia 31/12 (Véspera de Ano Novo): todo o shopping funciona das 10h às 16h

Shopping Cerrado

Do dia 8 ao dia 23: das 10h às 22h, tendo fechamento facultativo às 23h, dependendo de cada lojista.



Araguaia Shopping

Dia 17/12 – das 8h30 às 16h30

Dias 18 e 19/12 – das 8h30 às 20h30

De 20/12 a 23/12 - das 8h às 22h

Dia 24/12 - véspera de Natal

Lojas: das 7h às 18h

Alimentação: das 10h às 18h

Dia 25/12 – Natal

Lojas: fechadas

Alimentação: das 10h às 22h

De 26 a 30/12 – das 8h30 às 20h30

Dia 31/12 - Véspera de Ano Novo

Lojas: das 8h30 às 18h

Alimentação: das 10h às 18h

Dia 1/1 - Ano Novo

Lojas: fechadas

Alimentação: das 10h às 22h

Papai Noel

O Papai Noel atende de segunda a sábado, das 13 às 19h. Aos domingos, das 10 às 16h.

Região da 44

Durante o mês de dezembro a região da 44 funciona das 7h às 18h, muitas galerias e shoppings vão abrir aos domingos durante o mês de dezembro. Mas a abertura aos domingos não será de todas as galerias e lojas. Nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro as lojas estarão fechadas.

Comércio

O Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) informou que algumas lojas estão estendendo os horários e que essa extensão de horário será ampliada nos 15 dias anteriores ao Natal. No dia 24, a maioria das lojas vai funcionar até as 16h ou 18h.

Trindade

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Trindade informou que na cidade algumas lojas vão funcionar das 8h às 19h. Já na véspera de Natal o horário de funcionamento será das 8h às 20h.