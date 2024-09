Shoppings se unem na campanha De Olho nos Olhinhos

Neste sábado (21), o Passeio das Águas e o Goiânia Shopping se unem a outros 42 shoppings da ALLOS em uma causa nobre: a campanha De Olho nos Olhinhos. Idealizada pelo casal de jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin, o projeto visa conscientizar sobre o retinoblastoma, um tipo de câncer ocular que afeta crianças de até cinco anos. Em 2021, a filha do casal, Lua, foi diagnosticada com a doença, o que motivou a iniciativa de alertar outras famílias sobre a importância do diagnóstico precoce.

No Passeio das Águas Shopping, a campanha chega à sua terceira edição e será realizada em frente à loja TNG. As atividades vão além da conscientização: o evento oferecerá atividades gratuitas para crianças e espaços interativos sobre a saúde ocular.

“Estamos muito felizes em receber novamente esse evento tão relevante. A conscientização sobre o retinoblastoma pode salvar vidas, e temos orgulho de contribuir para essa mensagem tão importante”, ressalta o gerente de marketing do shopping, Rafael Almeida.

Com o apoio do SESC Goiás, o Passeio das Águas também disponibilizará o mapeamento de retina para crianças com suspeita de retinoblastoma que passarem pela triagem, uma ação fundamental para a detecção precoce da doença.

“Esse processo é fundamental para detectar sinais precoces da doença, permitindo assim um diagnóstico rápido e aumentando as chances de sucesso no tratamento. A avaliação oftalmológica na primeira infância é essencial para a saúde ocular das crianças, e essa iniciativa tem um papel importante na conscientização da população sobre a importância do exame”, destaca a médica oftalmologista Márcia Cartaxo.

Já no Goiânia Shopping, a ação será realizada no Piso 1, em frente à loja BB Básico. Das 10 às 22 horas, uma equipe formada por oncologistas pediátricos, oftalmologistas e alunos de medicina estará disponível para tirar dúvidas, informar sobre os sintomas do retinoblastoma e reforçar a importância de exames oftalmológicos desde os primeiros anos de vida.

“Nós nos vemos como um importante aliado em todas as discussões relevantes para a sociedade. Oferecer nossos espaços para mais pessoas conhecerem e estarem informadas sobre esta doença é uma oportunidade de gerar conscientização e permitir o diagnóstico precoce”, destaca a gerente de Marketing do Goiânia Shopping, Ayane Santos.

O jornalista Tiago Leifert reforça a importância dessa mobilização: “Queremos que as famílias consigam chegar ao diagnóstico antes do que nós conseguimos e, por isso, é fundamental fazer a informação chegar a mais pessoas, para todo mundo ficar de olho nos olhinhos. Como é uma doença traiçoeira, também auxiliamos casos suspeitos a confirmar o diagnóstico e encontrar um centro de referência com rapidez”.

Mascote

Este ano, a campanha traz uma novidade: o mascote Flash, um gatinho simpático que simula um dos sintomas visíveis da doença — o "olho de gato". Ele estará presente nas cartilhas e materiais distribuídos ao público e à comunidade médica, ajudando a tornar o tema mais acessível para pais e crianças.

A campanha conta com o apoio de importantes entidades médicas do Brasil, como o Conselho Federal de Medicina (CFM), Associação Médica Brasileira (AMB), e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), entre outras. Juntos, os shoppings Goiânia, Passeio das Águas, a ALLOS e a campanha De Olho nos Olhinhos reforçam a mensagem de que estar atento aos sinais faz toda a diferença para a saúde ocular das crianças.