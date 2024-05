Show 'Soul Session' reúne grandes nomes do pop e rock de Goiânia, no Marista

Os fãs de Amy Winehouse, Coldplay, Adele, Michael Jackson e até Aretha Franklin têm encontro marcado nesta sexta-feira, 17 de maio, no Som no Sax, projeto que une música de qualidade e boa comida no Promenade Goiânia, no setor Marista. O show Soul Sessions fica por conta da cantora Letícia Yohanna e quarteto.

O repertório do show será formado por clássicos do Pop e do Rock em roupagem de Jazz, Bossa Nova, Latin e Reggae. O setlist terá Viva La Vida, Stand by Me, Get Lucky, Billie Jean, Dancing Queen, A Natural Woman, Set Fire to the Rain, entre outros sucessos.

Além de Letícia, a banda é composta por Fabiano Menezes (violão e guitarra), Alexandre Alves (bateria), Tassio Paulinelle (contrabaixo) e Davi Barbosa (saxofone). “Já tocamos juntos, mas esse repertório será pela primeira vez”, antecipa a cantora que canta na noite goianiense desde 2018.

“Esse show, especialmente, está muito acessível aos ouvidos, porque pegamos os grandes clássicos do Pop, músicas que estão aí no ouvido da galera, e colocamos numa roupagem jazzística de Bossa Nova, em ritmos latinos também. É um show bem gostoso de assistir e de cantar”, define Letícia.

A noite desta sexta-feira ainda terá a discotecagem do DJ Múcio, que também é curador do Som no Sax. “Nossa intenção é realmente promover uma experiência sensorial, diferente dos bares, normalmente, que a gente vê na cidade. A ideia é trazer música de qualidade, com comida e bebida de qualidade. Toda semana teremos uma temática diferente”, detalha. A apresentação no Promenade Goiânia começa às 19h e a entrada custa R$ 30.

Experiência

Inspirado no lifestyle dos Jardins, em São Paulo, e outros bairros nobres mundo afora, o Promenade foi desenhado para se tornar um marco na arquitetura na cidade e unirá hospitalidade assinada pelo Grupo Emiliano, sofisticados apartamentos de alto padrão, cultura e alta gastronomia com uma charmosa praça em seu entorno. O estande do empreendimento conta com um café, um restaurante e uma galeria de arte para antecipar um pouco da experiência que o Promenade proporcionará quando ficar pronto.

Reservas para o evento podem ser feitas pelo WhatsApp e telefone 62 98290-5169.

Serviço:

Som no Sax – Soul Sessions

Atrações: Letícia Yohanna e quarteto; e DJ Múcio

Quando: Sexta-feira, 17 de maio, às 19h

Preço: R$ 30

Local: Promenade Goiânia – Rua Mario Bittar, esquina com a Rua 15, setor Marista

Reservas: 62 98290-5169