Siamesas Lara e Larissa, que nasceram unidas pelo tórax, abdome e bacia deixam hospital pela 1ª vez

Após nove meses de internação, as gêmeas siamesas Lara e Larissa vão para casa nesta quarta-feira (7), em Aparecida de Goiânia. O caso é considerado o mais complexo já realizado em Goiás pelo fato das irmãs estarem unidas pelo tórax, abdômen e bacia, além de ter malformação no sistema urinário, segundo médico Zacharias Calil. Apesar disso, o retorno para o lar foi comemorado pela mãe.

"Agora elas irem para casa é a vitória maior, né?”, Segundo a mãe, Kátia Cardoso.

A família veio de Parauapebas, no Pará para Goiânia para acompanhar o tratamento das irmãs no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad). Desde que nasceram, essa é a primeira vez que as irmãs poderão desfrutar do conforto do lar, mas com todos os cuidados necessários.

A mãe já se considera treinada para o novo estilo de vida para cuidar das filhas em casa. “Preocupações a gente tem, mas eu fui ensinada pela equipe da Unidade de terapia Intensiva (UTI), da enfermaria, todos me ajudaram já me treinando a ir fazendo. Agora sou eu sozinha em casa”, afirmou.

As gêmeas estão retornando com 3,900 kg cada uma. Mesmo com os quilinhos a mais, a tão aguardada cirurgia de separação ainda não tem previsão, porque as siamesas necessitam ganhar mais peso.

“Foi feito um fechamento de um canal que ela apresentava que misturava o sangue no coração”, informou o cirurgião pediátrico Zacharias Calil. Após o nascimento, foi uma longa e desafiadora jornada. Uma das gêmeas, a Larissa, precisou fazer uma cirurgia no coração.

O caso da Lara e da Larissa é o mais complexo, porque elas têm várias outras más formações associadas, principalmente na parte do sistema urinário. Mas hoje nós temos uma tecnologia mais avançada, nós temos um hospital que tem todo o recurso necessário”, ressaltou o o médico-cirurgião.