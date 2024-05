Sinal da parabólica tradicional será desligado nos próximos meses

As famílias que utilizam a parabólica tradicional para ver televisão precisam saber de três coisas. A primeira delas é que o sinal, em breve, será desligado. Alguns canais, inclusive, já estão saindo do ar. A Record, por exemplo, foi uma das emissoras a encerrar a transmissão analógica. Nos próximos meses, outras farão o mesmo.

Para continuar assistindo aos canais de TV favoritos de forma gratuita é preciso substituir a parabólica tradicional pela nova parabólica digital. Sai a antena grandona, que parece um guarda-chuva invertido, para entrar em cena outra bem pequena e muito mais moderna.

Aí vem a segunda informação importante: a nova parabólica digital oferece imagem e som de alta qualidade. As vantagens não param por aí. A nova tecnologia acaba com chiados, chuviscos e traz mais de 80 canais, alguns deles regionais, todos sintonizados automaticamente, com nomes e números padronizados. Eles continuam de graça.

É a melhor forma de continuar vendo a TV aberta e ter acesso a programas para todas as idades. Além das principais emissoras como Globo, Record, SBT, há outros canais disponíveis como o Woohoo (565), ideal para apaixonados por esportes, e o canal Ypê TV (579), com programas sobre turismo sustentável, música e entretenimento.

O terceiro recado para quem tem parabólica tradicional é que famílias de menor renda, inscritas em algum programa social do Governo Federal, têm direito a fazer a substituição pela nova parabólica digital sem pagar nada por isso. São milhões de pessoas com direito a esse benefício.

Para verificar se tem direito à substituição, é preciso entrar em contato com a Siga Antenado, acessando o site sigaantenado.com.br ou ligando para 0800 729 2404. O agendamento para a instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital, que é liberado por fases, está disponível em 3.898 municípios brasileiros. Mais de 2,5 milhões de famílias em todo o país já foram beneficiadas com a nova parabólica digital.

Siga Antenado é o nome fantasia da EAF (Entidade Administradora da Faixa), criada por determinação da Anatel. A entidade não tem fins lucrativos e é responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku). A Siga Antenado é formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, que foram as vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G, com as licenças da faixa 3,5 GHz.