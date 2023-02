Sindjustiça-GO empossa nova diretoria

Em solenidade realizada na manhã desta terça-feira ( 7) no Auditório 2 da Assembléia Legislativa, Fabrício Duarte foi empossado na presidência do Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás (Sindjustiça) para o triênio 2023/2026. A eleição para os novos dirigentes da entidade foi realizada em outubro do ano passado.

Fabrício Duarte, que foi reeleito, terá o reforço na Diretoria Executiva de sete vice-presidentes, cada um em uma área específica. Todos eles e os eleitos para o Conselho Fiscal também foram empossados na solenidade desta terça-feira. A nova gestão, de acordo com o Sindjustiça, está comprometida com a ampliação dos direitos dos servidores do Judiciário, em especial o reconhecimento da categoria. A a valorização vencimental de ativos e aposentados é uma das pautas de destaque.