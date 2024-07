Sinta-se um protagonista de um filme de ação nas férias

Você está passeando pelo shopping e se depara com uma cabine telefônica. Dentro dela, você descobre que está na mira de um atirador de elite, que te informa que você deve desarmar uma bomba que irá explodir em 15 minutos. Para escapar com vida, você precisará resolver uma série de enigmas e desafios de raciocínio lógico.

Essa descrição, que parece uma cena de filme de ação, faz parte do desafio Escape Room, a mais nova atração que desembarca no Shopping Estação Goiânia, no Setor Central, neste mês de julho. Com o tema “Enigmatrix - Escape se puder”, a atração, que chega como uma programação de férias para o público, segue no mall até o dia 30 de setembro.

Para participar do desafio, basta destravar uma das duas cabines telefônicas instaladas ao lado da Petz, próximo ao estacionamento principal do centro de compras. O valor é de R$ 39,90 por cabine, e pode ser jogado de uma a duas pessoas.

Após efetuar o pagamento, a porta da cabine ficará liberada por 40 segundos e travada automaticamente após a entrada do participante. Lá dentro, após escolher entre os modos normal e difícil, a partida será iniciada. As dicas sobre os desafios serão passadas através do telefone. Ao todo, serão 15 minutos para completar o desafio, mas o objetivo é escapar antes do tempo acabar.

Os participantes que conseguirem completar os dois desafios, normal e difícil, conquistam dois dos oito fragmentos colecionáveis. Além das cabines do Shopping Estação Goiânia, outras cabines estarão espalhadas pela cidade em breve. Para conquistar a medalha completa, é necessário completar os desafios de todas as cabines.

De acordo com o coordenador de marketing do shopping, Rayam Saraiva, por serem de autoatendimento, as cabines poderão ser acessadas pelos casais, amigos e familiares a qualquer momento do dia. “É uma oportunidade única para se divertir numa atividade totalmente imersiva e cheia de aventura”, destaca. As cabines ficarão disponíveis para o público nos horários de funcionamento do shopping: das 8h às 22h.

“O objetivo é que as pessoas completem o circuito e montem a medalha, dividida em oito partes, uma para cada desafio vencido”, conta Thyago Dias, um dos sócios do Escape Room. As cabines contam com monitoramento por câmeras e botão de emergência.

60 Minutos Escape Game

O Escape Game, também conhecido como Escape Room, foi inspirado nos jogos de desafios japoneses, que caíram no gosto dos brasileiros. Nessa modalidade de jogo, grupos de pessoas são presos em salas e têm que encontrar pistas para conseguir escapar antes que o tempo se esgote.

A jornada para ser o maior escape game do Brasil nasceu da paixão de dois amigos, Rodrigo e Wagner, pelo universo dos games. Eles, que desde a adolescência sonhavam em trabalhar com algo que pudesse transmitir a mesma emoção que sentiam ao jogar, usavam a criatividade de suas mentes para desenvolver novas ideias de jogos e mecânicas exclusivas para seu grupo de RPG.

Como sede em Brasília, o 60 Minutos Escape Game tem planos ambiciosos de expansão, visando estabelecer sua presença em diversos estados do Brasil.

Serviço: Escape Room

Data: 1° de julho a 30 de setembro

Horário: das 8 às 22h, todos os dias

Local: próxima a Petz, no estacionamento do Shopping Estação Goiânia, Av. Goiás, n° 2151, Goiânia, GO, 74063-010