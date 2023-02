Sistema inicia cadastro para usuários do Cartão Família

A partir deste sábado (11), as famílias da região metropolitana de Goiânia já podem se cadastrar no sistema de transporte coletivo para a utilização do Cartão Família, um serviço que permite o uso aos finais de semana e feriados por seis pessoas pagando apenas uma tarifa, no valor de R$ 4,30. Com o cartão, o grupo pode se locomover por até quatro vezes ao dia, mas é válido lembrar que não há o benefício da integração, como ocorre com o Bilhete Único. Ou seja, a cada embarque nos ônibus fora dos terminais é descontado o valor do cartão principal. Este é o único que precisa ser recarregado.

O serviço funciona com o cadastro de duas a até seis pessoas de um mesmo grupo familiar, mas não é necessário ter vínculo comprovado, de modo a atender qualquer formação de família existente. Uma das pessoas fica com o cartão principal, onde há a recarga dos valores para o desconto da tarifa, mas este não é vinculado a apenas uma pessoa. Os demais cinco integrantes do grupo vão possuir cartões pessoais e intransferíveis, inclusive com identificação facial. O cartão principal não é pessoal justamente para permitir que o grupo possa viajar caso uma das pessoas não esteja disponível.

Até por isso, durante o embarque nos ônibus, o cartão principal deve ser o primeiro a passar pelo validador e na catraca, seguidos pelos demais membros familiares, desta vez sem qualquer ordem expressa. O uso dos demais cartões, com a exceção do principal, não pode se dar por outra pessoa e, caso isso ocorrer, o uso indevido será penalizado com bloqueio do cartão durante um mês. No caso de reincidência, o bloqueio será feito pelo prazo de seis meses, sem prejuízo de outras cominações legais e normativas aplicáveis, explica a CMTC.

O cadastro pode ser feito pelo site sitpass.com.br a partir do fornecimento do nome, nome da mãe, data de nascimento, CPF e endereço de todos os membros da família que ficarão vinculados ao cartão principal. Os cartões serão entregues em todos os terminais do sistema metropolitano ou na Loja Sitpass, localizada na Rua 4, do Setor Central, no Parthenon Center. O responsável pelo grupo familiar que realizar o cadastro escolhe o local para pegar o cartão, cuja primeira via é gratuita.

Entre este sábado e o dia 22 deste mês, o sistema fará uma programação especial para o cadastro das famílias. Neste primeiro dia, os atendentes do sistema metropolitano estarão no Parque Mutirama das 9h às 17h20 para que os usuários possam se cadastrar e receber o Cartão Família. No domingo (12), o mesmo ato será feito no Parque Zoológico, também das 9h às 17h20. Durante a semana, entre 6h e 21h, a ação ocorre em terminais da região metropolitana, sendo o Bandeiras, na segunda-feira, Cruzeiro na terça, Garavelo na quarta e Bíblia na sexta.

Mais um

O Cartão Família faz parte do rol de serviços para o transporte que foram divulgados em fevereiro no ano passado. Já estão funcionando o Bilhete Único, que permite o uso de até cinco viagens em um período de 2h30, o Passe Livre do Trabalhador, e o Meia-Tarifa nas cidades de Senador Canedo, Nerópolis, Goianira, Trindade e Aparecida de Goiânia. O governador Ronaldo Caiado (UB), no evento de lançamento do novo serviço, reforçou que as mudanças no sistema são possíveis a partir da parceria com os municípios de Goiânia, Senador Canedo e Aparecida de Goiânia, que arcam com o subsídio capaz de sustentar a tarifa de remuneração das concessionárias, hoje em R$ 7,27. Isso ocorre mesmo com a manutenção da tarifa paga pelos usuários em R$ 4,30.

Caiado fez a entrega simbólica dos primeiros cartões a uma família durante o evento e reforçou os benefícios que a parceria tem dado aos usuários do sistema metropolitano. Ele ainda cobrou os empresários do setor a dar resultado no transporte e nos projetos, já que agora estão sendo remunerados adequadamente. O governador disse isso ao comentar sobre o acordo assinado nesta sexta-feira (10) com o consórcio das concessionárias (Redemob) para a reforma dos terminais e das plataformas do Eixo Anhanguera. Segundo ele, os empresários devem tirar o dinheiro do bolso e fazer um projeto digno para o local.

ooperação entre a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC) e a Redemob para a reforma do Eixo Anhanguera. A principal mudança será o rebaixamento das plataformas de embarque, já que os novos ônibus do Eixão serão elétricos e de piso baixo. O edital de licitação para os veículos da Metrobus, que opera as linhas do Eixo, tem um valor de R$ 1,5 bilhão para o aluguel de 114 veículos por 16 anos, e foi divulgado nesta sexta. Em sua fala, Caiado reforçou que o projeto deve ser condizente com os novos ônibus que vão chegar.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), lembrou que o transporte público coletivo foi o primeiro tema que levou ao governador Caiado quando houve a formação da chapa composta por ele enquanto vice-prefeito e Maguito Vilela como prefeito. “Ele logo se prontificou e assim juntamos nossa equipe técnica e dali para frente iniciamos vários passos de reuniões e decisões. Algo que ninguém esperava ou ninguém fazia no estado de Goiás. Goiânia ganha com isso”, afirmou ao lembrar que a capital e o estado arcam com cerca de 83% do subsídio e o restante é de responsabilidade de Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.

Também nesta sexta, a concessionária Cootego, que opera na Área Oeste da região metropolitana, apresentou 20 novos ônibus para operar no sistema. O investimento é de cerca de R$ 15 milhões. A ação representa o início da renovação de toda a frota do sistema metropolitano, que está prevista para ocorrer até o ano de 2025.

Avenida Goiás vai voltar a receber ônibus a partir de março

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) anunciou que em cerca de 20 dias as obras do BRT Norte-Sul na Avenida Goiás estarão prontas e a via será liberada para voltar a receber veículos do sistema de transporte coletivo metropolitano, situação que não ocorria desde 2020. Na mesma época, os ônibus também deixaram de circular no anel interno da Praça Cívica, o que voltou a ocorrer em setembro do ano passado. Segundo Cruz, houve pedido dos moradores e dos comerciantes do Setor Central para o retorno das linhas. “É uma operação em caráter de emergência a pedido dos empresários e moradores do Centro de Goiânia para que o transporte público volte a utilizar a Avenida Goiás. Dentro dos 20 dias, será o ônibus convencional ainda”, diz.

O presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), Tarcísio Abreu, explica que são três linhas que voltarão a realizar seus trajetos normais, pela Avenida Goiás, e que estavam sendo desviadas. Ou seja, não se trata ainda de linhas do BRT Norte-Sul. A CMTC também recebeu nesta sexta-feira (10) das mãos do prefeito a cessão de uso do Terminal da Rodoviária, localizado em frente ao Terminal Rodoviário de Goiânia no Setor Norte Ferroviário e próximo à Praça da Estação Ferroviária. O local foi construído para a operação do BRT, está pronto e sem uso até então. Abreu reforça que, neste primeiro semestre, o terminal será usado para a operação regular do trecho, ou seja, com as linhas que já estão em funcionamento e sendo apenas mais um conforto para os usuários da região. Assim que o BRT Norte-Sul estiver em funcionamento, o corredor exclusivo e os terminais ficarão por conta deste serviço.

Rogério Cruz afirmou ainda que a previsão é de implantação do trecho II do BRT no final de julho deste ano. O trecho corresponde ao itinerário entre os terminais Recanto do Bosque e Isidória, cujas obras na região central da capital ainda estão em andamento. “Temos o compromisso de entregar até julho o nosso BRT aqui em Goiânia, implantando junto e colaborando com o sistema do Eixo Anhanguera. Nós sabemos que é importante essa ligação dessas duas linhas”, disse. Ele confirmou também que o sindicato das empresas de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia garantiu que até junho chegará na capital os 60 ônibus que vão operar o BRT Norte-Sul. Os veículos são de piso alto, ou seja, aptos para operar nas plataformas suspensas que foram construídas para o corredor exclusivo, como é no Eixão atualmente.