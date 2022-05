Site do Governo de Goiás sofre ataque hacker

Atualizada às 16h43 de 02/05/2022

O site do Governo de Goiás sofreu um ataque hacker nesta segunda-feira (2). Quem tentou acessar a página no início da tarde encontrou uma tela preta com algumas frases colocadas pelo invasor: “Aquele tour básico em seus servidores. Abraço pro TI do Estado de Goiás.”

O autor da invasão se intitula como Shawty Boy. Em março do ano passado, o mesmo hacker invadiu a Secretaria Estadual da Fazenda de Roraima (Sefaz-RR).

O invasor assina ao final da página com o endereço do Twitter @PrCyberMafia, suposto grupo de hackers do Paraná. No perfil constam ataques realizados atribuídos ao grupo.

A Secretaria de Comunicação do Estado de Goiás (Secom) informou à reportagem que a situação está sendo apurada.

Pouco tempo depois da invasão, um aviso foi colocado na página pelo estado. "O sistema ou site que você tentou acessar está indisponível. Nossa equipe já está atuando para o restabelecimento o mais breve possível”.