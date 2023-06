SMM nega ter autorizado manobras de drift em via de Goiânia

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia informou não ter autorizado a exposição automotiva Expo Auto a realizar manobras de drift em ruas do Residencial Eldorado, em Goiânia. De acordo com o diretor de fiscalização de trânsito da SMM, Horácio Ferreira, a autorização concedida aos organizadores se limitava ao fechamento de vias para que fosse gravado um clipe, onde carros apenas circulariam a rotatória.

“O que foi feito foi um pedido para o fechamento da rua para gravação de um vídeo para anunciar um evento maior, que aconteceria no próximo dia 18. A autorização foi dada para fechamento da via, em que condutores iriam circular a rotatória [...] O que nós percebemos é que fugiu do controle dos organizadores e os motoristas começaram a fazer drifts, algo que não estava no ofício para a autorização”, afirmou o diretor de fiscalização.

À TV Anhanguera, um dos organizadores do evento, Johnathan Diego Borges, disse que a intenção era, realmente, gravar um vídeo de 20 minutos. Mas que o evento precisou ser interrompido devido a quantidade de pessoas que se aglomerou nas vias para acompanhar as manobras. Borges afirmou também que os veículos e os condutores possuíam com equipamento de segurança, mas o público ao redor não. Por isso as manobras foram interrompidas.

O jornal também entrou em contato com a organização do evento para solicitar um novo posicionamento sobre o caso e aguarda resposta.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (8), no estacionamento do Shopping Plaza D’oro, e chamou a atenção da população da região. Um vídeo feito por um morador mostra quando dois carros esportivos giram em uma das ruas. Viaturas da Polícia Militar estão ao fundo, assim como várias pessoas circulando nas vias.

De acordo com Horácio, o pedido para o fechamento de uma via é algo simples e que qualquer empresa ou cidadão pode fazer. Para isso, a SMM exige dos organizadores toda a sinalização das ruas e que alguma corporação faça o apoio para dar segurança para os outros usuários. Neste caso, o diretor afirma que o apoio de segurança foi realizado pela PM e, por isso, haviam viaturas no local.

Em nota, a equipe do shopping Plaza D’oro afirmou que quaisquer autorizações para uso das vias públicas não competem a eles, e que a responsabilidade do evento da última quinta-feira (8) é inteiramente da organização da exposição.

Irregularidades

De acordo com Horácio, durante uma fiscalização da SMM, descobriu-se que uma das vias não havia sido sinalizada da forma adequada. “Chegando no local, nós percebemos que uma via não estava fechada de forma adequada, então nos deslocamos corrigir”, explicou Horácio.

Foi somente depois de algum tempo, segundo o diretor, que a equipe lhe informou sobre as manobras arriscadas que estavam acontecendo no local. “Quando entrei em contato mais uma vez [ com os organizadores ], eles já tinham encerrado em função da aglomeração que eles não tinham previsto de acontecer no local, diante das manobras que os condutores fizeram”, explicou.



Próximo evento

Também segundo o diretor, os próximos pedidos de autorização para fechamento de via serão analisados de forma mais minuciosa, para evitar que novos episódios como esse voltem a acontecer.

No que diz respeito ao evento automotivo previsto para o dia 18 de junho, A SMM informou que “vai chamar os organizadores para tentar entender melhor [ do que se trata ] e verificar se há viabilidade de dar apoio. Caso contrário, ele será negado”.