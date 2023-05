Sobe para 16 o número de mortes por gripe em Goiás, diz SES

O número de mortes por gripe em Goiás subiu para 16. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta quarta-feira (3).A vítima é uma idosa com mais de 60 anos, que estava infectada com a variante H1n1 da influenza A. A secretaria informou que ainda não sabe se a mulher possuía alguma comorbidade.

Segundo a SES até o momento outras sete pessoas morreram depois de contrair influenza B da variante Victória, cinco pessoas morreram depois de serem infectadas com H1n1, duas morreram com a linhagem não identificada da influenza A e uma morte foi causada por influenza B de uma linhagem que não foi identificada.

Em Goiás, a maioria das vítimas foi por causa da influenza B, que é a variante coberta pela vacina oferecida na campanha. Segundo a gerente de imunização Joice Dorneles, a procura ainda está abaixo do esperado. Cerca de 500 mil doses foram aplicadas até agora, 23% da população.

A principal variante que está circulando no estado é a Influenza B, e é exatamente a tipagem que a vacina deve proteger”, disse Joice Dorneles.

Mortes

A SES divulgou também os dados sobre as idades das vítimas no Estado. São três crianças com menos de dois anos, três pessoas entre 10 e 19 anos, 1 jovem entre 20 e 29, três adultos entre 40 e 49 anos, uma pessoa entre 50 e 59 e quatro idosos com mais de 60 anos.

Em Goiânia, foram registradas três mortes e outras três em Senador Canedo, na Região Metropolitana. Jataí e Catalão, tem duas vítimas cada e as cidades de Nova Roma, Abadiânia, Catalão, Ipameri, Guapó e Iporá tiveram uma morte cada.

Vacinação

Quem ainda não tomou a vacina contra influenza pode procurar os postos de vacinação até o dia 31 de maio. A SES divulgou 16 grupos que podem receber o imunizante, entre eles crianças de até cinco anos, idosos e trabalhadores da saúde.

Sobre os casos já registrados, 199 de influenza já foram confirmados neste ano em Goiás. Em 2022, o Estado registrou 15 mil casos do tipo e 184 mortes.

Confira abaixo quem faz parte dos grupos prioritários:

Pessoas com 60 anos ou mais;

Trabalhadores da saúde;

Crianças de 6 meses a 6 anos;

Gestantes;

Puérperas;

Povos indígenas;

Professores;

Pessoas com comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, passageiros urbanos e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

Forças de segurança e salvamento;

Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade com mais de 18 anos de idade; Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

