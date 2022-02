Sobe para 67 o número de mortos pelas chuvas em Petrópolis

Fortes chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, deixaram ao menos 67 mortos na terça-feira (15), segundo o Corpo de Bombeiros. Vários pontos da cidades ficaram inundados. Foram registrados 148 deslizamentos de terra.

A Prefeitura decretou estado de calamidade pública e informou que as equipes dos hospitais foram reforçadas para atender às vítimas. O número de feridos e desaparecidos ainda não foi divulgado.

Em apenas seis horas, choveu mais que o esperado para o mês inteiro. No final da tarde, a correnteza arrastou carros e derrubou barreiras.

Um dos locais mais atingidos foi o Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra, onde foi registrado um desmoronamento.

No centro da cidade, o rio transbordou (foto acima). Motoristas não tiveram como fugir da inundação. Uma barreira atingiu os fundos de um prédio, mas, até o momento, não há informações sobre vítimas no local.

Segundo a Defesa Civil, 370 pessoas tinham sido acolhidas em abrigos improvisados na região.

A influenciadora digital Bia Foster, de 18 anos, usou o Instagram para mostrar o avanço da chuva. Em seus vídeos, registra o avanço da enxurrada. As imagens mostram carros, árvores e muita lama descendo pelas ruas, além de casas sendo engolidas pela correnteza.

O tom de brincadeira no começo dos vídeos dá lugar ao desespero durante as seis horas de temporal em Alto da Serra.

No Twitter, o ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) disse que foi orientado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) a prestar socorro aos afetados. O número de mortos foi atualizado depois do post do ministro.

Pouco depois, também pelo Twitter, o presidente lamentou o ocorrido e disse ter mobilizado a sua equipe para “auxílio imediato às vítimas”.

O governador Cláudio Castro (PL) foi à rede social prestar informações sobre o ocorrido. Segundo ele, na manhã desta quarta, “maquinários das secretarias de Infraestrutura e Obras, das Cidades, do Ambiente e de Agricultura, além de equipamentos usados pela Cedae [Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro]” seguirão para a cidade.

O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo (PSB), estava em Brasília. Ele disse que está voltando para a cidade.