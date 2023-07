Sobe para cerca de 40 o número de feridos após rampa desabar durante festival de rap em Goiânia

O Corpo de Bombeiros informou que pode chegar a 40 o número de feridos depois que rampa desabou em festival de rap, no Estádio Serra Dourada. Além dos militares outras equipes ajudaram no socorro das vítimas e o número exato de feridos ainda é desconhecido, explicou os bombeiros.

O evento aconteceu no domingo (9), e por volta das 23h parte de uma das passarelas que dava acesso ao campo cedeu, várias pessoas tiveram fraturas expostas relatadas pelas equipes de resgate e pelos hospitais que receberam os pacientes. Em números os bombeiros disseram ter socorrido e levado para o hospital, cerca de 13 vítimas.

Entenda o caso

A passarela que dá acesso a uma das entradas do Festival RapMix, realizado no domingo (9), em Goiânia, no Estádio Serra Dourada, caiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, a maioria das vítimas teve fraturas, algumas mais graves (fratura exposta), e traumatismo cranioencefálico. O acidente ocorreu por volta das 23h16.

As vítimas socorridas pelos bombeiros foram encaminhadas para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia (Heapa), Hospital Ortopédico, Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e Hospital de Acidentados.