Sogro atira para o alto e persegue adolescente por não aceitar namoro com a filha dele, diz PM

Um empresário, de 39 anos, foi preso após atirar para o alto enquanto perseguia um adolescente, de 16 anos, em Vianópolis, na região central de Goiás. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito não aceitava o namoro do jovem com a filha dele, de 15 anos.

Câmeras de segurança mostram o momento em que o empresário abordou o adolescente em uma loja e em seguida o perseguiu com uma arma de fogo pela rua.

O jornal entrou em contato com a defesa do suspeito, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

O caso aconteceu nesta terça-feira (24) em uma loja de acessórios eletrônicos em que o adolescente trabalhava. Após perseguir o jovem e atirar para o alto, o suspeito fugiu em uma caminhonete branca, segundo a PM. Apesar do susto, nenhum tiro acertou o adolescente.

O suspeito foi preso em flagrante durante a noite do mesmo dia, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Com ele foi encontrada a arma utilizada no crime, conforme os militares.

Ao jornal, o tenente da PM, Edgar Rocha, informou que o suspeito havia visto algumas conversas por mensagem da filha dele com o namorado e ficou enfurecido.

Ele não aceitava o relacionamento dos dois e pegou as conversas no telefone da filha. Ele disse que perdeu a cabeça e foi passar um susto nele [adolescente].”, relatou.

Durante a abordagem, o empresário tentou enganar os policiais ao mostrar uma arma de pressão, dizendo que teria usado ela no crime apenas para assustar o adolescente, segundo a PM. Contudo, foi encontrada no carro uma nota fiscal da compra dessa arma que mostrava que ele havia a adquirido, disse o tenente.

Em buscas na caminhonete foi localizada uma caixa preta onde estava armazenada a arma de fogo, um revólver calibre 22, além de 19 munições.

Ele foi preso pelo crime de ameaça e por atirar em via pública. O caso segue é investigado pela Polícia Civil.