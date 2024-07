Soldado da PM é morto a tiros pelo irmão durante briga, diz polícia

Um soldado da Polícia Militar (PM) foi morto a tiros pelo irmão durante uma briga na madrugada desta quinta-feira (11), em Uruaçu, no norte do estado, segundo a Polícia Militar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Tiago White Rodrigues de Araújo chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Por não ter tido o nome divulgado, o jornal não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.

Segundo o relato da Polícia Militar, o irmão de Tiago relatou à polícia que os dois tiveram uma discussão e que entraram em vias de fato. Na sequência, ele afirmou ter ido até o quarto de Tiago, onde estava guardada a arma institucional do irmão e ido em direção a Tiago.

De acordo com o homem, ao perceber a situação, Tiago correu e pulou na piscina, momento em que ele atirou duas vezes na direção do irmão. O suspeito fugiu do local após os disparos.

O suspeito foi localizado por uma equipe da PM no setor Privê e preso em flagrante.

Em nota publicada nas redes sociais, a Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão, lamentou a morte do soldado. “Neste momento de dor, nossos pensamentos estão com seus familiares e amigos. Sua bravura e dedicação serão sempre lembradas”, diz o comunicado.

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento de Tiago White.