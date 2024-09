SOS VIDAS realiza Mutirão da Saúde neste sábado (21), no setor Aruanã 3

A SOS VIDAS, instituição filantrópica e sem fins lucrativos, realiza neste sábado (21), das 8h às 16h, o Mutirão da Saúde em sua sede, no Setor Aruanã 3, em Goiânia. Para participar não é necessário fazer inscrição, porém as vagas são limitadas.

Durante a programação serão disponibilizados gratuitamente 170 consultas oftalmológicas com doação de 100 óculos, 200 procedimentos odontológicos e ainda doações de cestas básicas. Além disso, no local haverá um espaço kids para as crianças.

Fundada em 2016 e sob direção do pastor Leonardo Martins, ao longo desses anos a institiuição vem realizando diversas ações a fim de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social.

O Instituto SOS VIDAS está localizado na Avenida Acary Passos, no setor Aruanã 3, em frente a academia Family Fitness.

Serviço: SOS VIDAS realiza Mutirão da Saúde

Data: Sábado, 21 de setembro

Horário: das 08h às 16h

Local: Sede do Instituto SOS VIDAS: Avenida Acary Passos, Qd. 15, Lt. 01, setor Aruanã 3, em frente a academia Family Fitness e ao lado da Igreja Católica do Residencial Olinda.