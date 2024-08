Surto de diarreia aguda: escolas de Goiânia registram casos da doença

Três escolas registram surto de diarreia aguda, em Goiânia, segundo a Secretaria Estadual da Saúde de Goiás (SES-GO). Conforme a pasta, até o momento, 64 casos da doença foram confirmados nas unidades escolares. A Secretaria Municipal de Saúde da capital (SMS) informou, no entanto, que o surto foi confirmado em duas escolas, pois, em uma terceira unidade de ensino, há um diagnóstico de virose, que está sendo investigado se realmente é um surto da doença.

Conforme a SMS, notificações foram feitas nos dias 13 e 16 de agosto, contudo, os casos são isolados, dessa forma, não há surto generalizado da doença na cidade. Também acrescentou que uma criança precisou ser internada, mas já está em casa.

Ao jornal, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que há um mapeamento em todas as unidades educacionais. Ressalta que os surtos notificados não ocorreram na rede municipal (Veja a nota completa da SME no final da matéria).

Os surtos isolados de doenças diarreicas agudas (DDA) ocorrem quando duas pessoas ou mais apresentam sintomas semelhantes após ingerirem alimentos e/ou água da mesma origem.

A capital apresentou até o momento 19.032 casos isolados confirmados de DDA, registrados nas unidades sentinelas durante todo o ano de 2024.

A SMS esclareceu que quadros de diarreia aguda ocorrem o ano todo, mas nas últimas quatro semanas, houve um aumento em relação ao mesmo período de 2023, quando registrou 26.350 casos de diarreia. Nas últimas quatro semanas foram uma média de 800 casos semanais e, no mesmo período de 2023, cerca de 570 casos.

De acordo com a pasta, foram coletadas amostras dos casos nas escolas, que estão sendo analisadas no Laboratório Estadual de Saúde Pública (Lacen), para saber a causa dos surtos.

Possíveis causas

Desde julho, quando foi observado um crescimento acentuado na curva dos casos de diarreia, a SES-GO registrou 3.041 casos durante esse período.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim, é esperado o aumento de casos de diarreia entre agosto e setembro. Segundo ela, há diversos microrganismos causadores da doença, mas o principal é o rotavírus.

"Agosto e setembro são os meses mais quentes. Nós temos nesse período também o retorno às aulas, com mais contato, principalmente entre crianças. Temos como as principais causas o rotavírus, que é transmitido de pessoa a pessoa”, explicou a superintendente.

Ao todo, 16 municípios possuem surtos ativos de DDA atualmente, sendo eles Campos Belos, Cavalcante e Monte Alegre, São Miguel do Araguaia, Nova Crixás, Aruanã, Britânia, Cachoeira Alta, Goiatuba, Caturaí, Caldas Novas, Porangatu, Goiânia, Inhumas, Trindade e Firminópolis.

Dentre eles, a cidade de Campos Belos foi onde registrou a maior quantidade de casos no estado, segundo a SES-GO. Segundo a superintendente, nesse município foi verificada a contaminação da água de poços particulares, com presença da bactéria Escherichia coli.

"Diante do monitoramento da qualidade dessa água, foi tomada a decisão de interditar esses poços até que tenhamos certeza de que aquela água possa ser utilizada”, disse Amorim.

Cuidados

A diarreia aguda pode ser causada por bactéria, transmitida na água e alimentos contaminados; vírus como o rotavírus que passa de pessoas para pessoa; parasitas e fungos. Todos podem causar a gastroenterite, uma inflamação do trato intestinal, desde o estômago até o intestino.

Os principais sintomas são: vômito, diarreia, dor abdominal, falta de apetite e desidratação.

Especialistas orientam que as pessoas precisam estar atentas à lavagem das mãos, principalmente depois de usar o banheiro ou durante o preparo e ingestão de alimentos, bem como a utilização do transporte público, ao tocar superfícies sujas ou em animais.

Diarreia aguda

A diarreia aguda pode ser causada por bactéria, transmitida na água e alimentos contaminados; vírus como o rotavírus que passa de pessoas para pessoa; parasitas e fungos. O vírus é a causa mais comum, mas ambos podem causar a gastroenterite – inflamação do trato intestinal, desde o estômago até o intestino.

Veja a nota completa da SME

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa há um mapeamento em todas as unidades educacionais, onde as mesmas são orientadas a notificar tanto à SME quanto ao Cievs / Saúde quando houver mais do que três casos por unidade. No entanto, ressalta que os surtos notificados não ocorreram na rede municipal.

A pasta ressalva que há casos identificados, mas são pontuais e esporádicos. Havendo um surto, os profissionais notificam a secretaria que realiza as intervenções necessárias.

Desde o início do ano são enviados materiais com protocolos preventivos e, neste momento, foi reforçado com todas as instituições para se atentar aos cuidados e trabalhar com as crianças e estudantes com materiais didáticos e lúdicos para os informam sobre a higiene pessoal, principal cuidado que todos devem ter neste momento.

Secretaria Municipal de Educação