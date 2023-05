Suspeito é preso após dar golpes de até R$ 3 mil com cartões de clientes ao fingir ser entregador

Colaborou: Samantha Souza

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de estelionato em Goiânia, nesta terça-feira (30). De acordo com a Polícia Civil (PC), Carlos Vinícius Amaral Leite se passava por entregador de marcas famosas de chocolates e cosméticos para ganhar a confiança e conseguir "arrancar” valores altos das vítimas.

Em entrevista a reportagem, o delegado Haroldo Padovani informou que o suspeito, que é do estado de São Paulo (SP), comprava itens em lojas de marcas famosas e, em seguida, conseguia os dados das possíveis vítimas.

“No dia do aniversário das vítimas, ele ligava dizendo que ele teria ganhado um presente da marca, porém ela teria que pagar R$ 5 ou R$ 7 do frete”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com Padovani, no momento da entrega do “presente”, Carlos afirmava que o pagamento só poderia ser efetuado através do cartão de crédito. “Quando as vítimas passavam o cartão, ele alegava que a transação não tinha dado certo. Assim, ele induzia as vítimas a “tentar” várias vezes, mas em alguns casos 10 vezes mais alto que o passado para as vítimas. Em outros, ia todo o limite”.

Porém, nesta terça, quando ele tentava aplicar o golpe, a vítima suspeitou e ligou para a Polícia Militar (PM), que, imediatamente, foi até o local. Lá, eles encontraram o homem, que também estava com a placa da motocicleta adulterada.

Ainda de acordo com a Polícia Civil (PC), um outro suspeito está foragido. Agora, as investigações seguem em parceria com a Polícia Civil de São Paulo.

A foto do suspeito foi divulgada pela PC para que outras vítimas entrem em contato com a delegacia e registrem um boletim de ocorrências.

"A divulgação da imagem e identificação do preso foi procedida nos termos da Lei nº 13.869/2019, Portaria nº 547/2021 – PC e Despacho do delegado de polícia responsável pela investigação, considerando extremamente relevante a divulgação da imagem e seu modo de agir, razão pela qual, para garantia do interesse público, foi determinado nos autos do inquérito a sua ampla divulgação."