Suspeito de dez assassinatos em Goiás é preso em Luziânia

Um homem suspeito de matar dez pessoas em Goiás foi preso em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar, Antônio Luís Amorim Barbosa comete os crimes desde 2015 e chegou a ser preso.

Ele possui uma ficha criminal extensa, com cinco homicídios, dois roubos seguidos de morte e uma lesão corporal, o que evidencia o alto grau de periculosidade do indivíduo [...] Esses cinco homicídios já estão com processos em andamento, fora três em Senador Canedo, além de mais dois latrocínios (roubo seguido de morte)”, explicou o tenente César Chicarolli.

Em nota, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) disse que “representa o acusado, cumprindo seu dever legal e constitucional de garantir a defesa de pessoas que não tenham condições de pagar por um profissional particular”. Também informou que “se manifestará sobre o caso somente nos autos do processo”.

A Polícia Civil informou que o Inquérito Policial que investiga o triplo homicídio está em fase final e o caso está sob sigilo.

Antônio Luís foi preso no último sábado (26), no Jardim Ingá, após uma denúncia. A polícia informou que ele é andarilho e usava documento falso se passando por outra pessoa. Após um triplo homicídio em Senador Canedo, na região Metropolitana de Goiânia, uma força-tarefa integrada de segurança pública foi montada para capturá-lo.

“Ele morava com outras três vítimas, eles recebiam comidas de outras pessoas. E essas outras pessoas foram mortas a facadas” [...] “Várias vezes passou despercebido, mas recebemos uma denúncia de que ele estaria na região de Luziânia e o abordamos”, explicou o tenente.