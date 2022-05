Suspeito de estuprar adolescentes e mandar ameaças para as famílias é preso em Mara Rosa

Um homem suspeito de cometer estupro de vulnerável contra duas adolescentes, de 14 anos, foi preso em Mara Rosa, no Norte de Goiás. Depois que as famílias descobriram os crimes, ele passou a ameaça-las por mensagens em aplicativos.

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Civil (PC) na última sexta-feira (29), a investigação apontou que o homem entrava em contato com as vítimas por mensagem e esperava elas ficarem sozinhas em casa para encontra-las e cometer os crimes.

Chamou atenção dos investigadores o fato de que uma das mães ligou para a amiga para pedir ajuda logo depois de descobrir o ocorrido. A amiga então decidiu perguntar para a própria filha, que revelou para a mãe ter se envolvido com o suspeito.

Quando elas denunciaram os crimes, o homem então descobriu o telefone dos familiares e passou a mandar mensagens com ameaças.

A PC ressaltou que qualquer relação libidinosa envolvendo menores de 14 anos, mesmo que consensual, se enquadra no crime de estupro de vulnerável com pena de 8 a 15 anos de reclusão. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia.