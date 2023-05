Suspeito de furto usou R$ 28,8 mil de cartões da Prefeitura em empresa dele próprio

O ex-estagiário suspeito de furtar cartões do Renda Família Mais Mulher, da Prefeitura de Goiânia, Walisson Pinheiro Pereira, teria utilizado R$ 28,8 mil em valores do programa por meio de sua própria empresa. Os 16 cartões foram usados dos dias 15 a 23 de abril em máquina registrada pela microempresa Rede Hiper Shop Bom Preço, de que Walisson é proprietário.

As informações foram repassadas pela Alelo, operadora dos cartões, à Prefeitura de Goiânia e constam de relatório que compõe processo administrativo interno instaurado em 24 de abril, a que a reportagem teve acesso.

Walisson abriu a Rede Hiper Shop Bom Preço em julho de 2021, pouco antes de a Prefeitura lançar o programa social que fornece auxílio-financeiro de R$ 300 mensais a mulheres em vulnerabilidade social por conta da pandemia do coronavírus. A empresa, que tem capital social de R$ 5 mil, só foi credenciada à Alelo em janeiro deste ano.

Segundo a operadora, a empresa foi cadastrada na Alelo em setembro de 2022, mas o registro ficou pendente de homologação por informações incompletas, e a pendência foi sanada quatro meses mais tarde.

A Rede Hiper Shop Bom Preço tem atividades variadas no registro da Receita Federal: comércio varejista de produtos alimentícios, fabricação de laticínios, preparação de documentos e serviços de apoio administrativo, pintura de edifícios, organização de eventos, filmagens, edição de jornais, comércio de materiais de construção em geral, entre outros.

A reportagem revelou nesta segunda-feira (8) que 353 cartões foram furtados no mês passado da sede da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SMPM), com valores de R$ 635 mil do benefício.

Após os questionamentos da reportagem, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) exonerou a diretora de Políticas Públicas da pasta, Regina Pereira Vargas Silva, que teria sido citada por Walisson como corresponsável pelo crime, em abordagem da Guarda Civil Metropolitana (GCM), na última quinta-feira (4). Apesar dos relatos de agentes da GCM, o ex-estagiário ficou em silêncio na Delegacia Especial de Investigações Criminais (Deic).

A reportagem voltou a tentar falar com Walisson nesta terça-feira, mas ele não atendeu o telefone nem respondeu mensagem sobre pedido de contato de sua defesa.

A defesa de Regina disse que ela não é alvo de investigação e que está à disposição para colaborar com autoridades. A Polícia Civil informou que a Deic não daria informações do inquérito por conta de sigilo.

Os cartões foram bloqueados no dia 24 de abril, a pedido da Prefeitura. Em nota divulgada na segunda-feira, a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) disse que a Procuradoria Geral do Município (PGM) "promove interação extrajudicial com a empresa emissora dos cartões para obter informações sobre uso de cartões e eventual falha de segurança durante eventual desbloqueio indevido".

A nota informou que o prefeito tomou conhecimento do sumiço dos cartões no dia 20 de abril, a partir de relato da SMPM. O processo administrativo da gestão informa que, no mesmo dia, auxiliares da Casa Civil e da Secretaria Municipal de Finanças trocaram mensagens para adoção de providências para bloqueio dos cartões e investigação do caso.