Suspeito de matar ex-sogro em farmácia tentará responder processo em liberdade, diz defesa

A defesa do suspeito de matar João do Rosário Leão, de 63 anos, esteve na tarde desta terça-feira (28) na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) para negociar a entrega de Felipe Gabriel à polícia. Segundo o advogado Júlio de Brito, o cliente dele "está se tratando e não deve fazer mal para ninguém", por isso, vai tentar que ele responda pelo processo em liberdade.

“Nós vamos trabalhar da melhor maneira para se fazer Justiça. Tratamos [com o delegado Rhaniel Almeida] da entrega do Felipe e agora vamos tratar com a família para ver a melhor maneira dele se entregar e entregar a arma. Ele não quer se esconder, quer responder à Justiça. Mas não quer correr riscos e está se sentindo ameaçado”, afirmou em entrevista à imprensa.

Júlio disse que Felipe Gabriel Jardim Gonçalves deve se apresentar em breve na DIH, mas não revelou uma data ou horário. De acordo com ele, a família está “abalada” e “muito preocupada" com o suspeito, pois ele foi “ameaçado antes do crime acontecer”. Porém, não deu mais informações sobre quem teria praticado as ameaças ou os motivos dessa pessoa.

“Pela maneira como ele agiu, [Felipe] não estava sendo capaz de discernimento, ele estava em surto psicológico. Mas a família me garantiu que tomou frente do negócio, que ele não vai matar ninguém ou fazer mal a alguém e que ele está se tratando. Então, a gente entende sim que ele tem plena capacidade de responder ao processo em liberdade”, destacou Júlio.

Por fim, o advogado conta que assumiu o caso após receber uma ligação do coronel da reserva da Polícia Militar (PM), Wellington Urzeda, que é “muito amigo da família” de Felipe. “O delegado não pode passar informações [sobre um pedido de prisão preventiva] devido o sigilo da investigação e não temos conhecimento sobre uma cautelar inominada criminal”, finalizou.

Buscas

Cerca de 20 policiais civis estão trabalhando nas buscas pelo suspeito de matar João do Rosário Leão, de 63 anos, dentro de uma farmácia no setor Bueno, em Goiânia. A família da vítima está oferecendo recompensa de R$ 10 mil por informações de Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, que era ex-namorado de uma das filhas de João, Kennia Yanka.

Além disso, a polícia suspeita que Felipe tenha tido acesso às informações do boletim de ocorrência registrado pelo ex-sogro, pois ele ligou para a ex-namorada e disse que mataria o pai dela porque ele havia acabado com a vida dele. A PC vai investigar como o suspeito teve acesso tão rápido às informações que haviam sido registradas na ocorrência.