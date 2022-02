Suspeito de matar homem com pedrada na região da 44, em Goiânia, é preso

Foi preso nesta terça-feira (16), no estado do Piauí, o suspeito de matar um homem na região da 44, em Goiânia, com uma pedrada no dia 13 de outubro de 2021. José Rodrigues de Sousa, de 41 anos, teria atirado o objeto contra José Francisco da Rocha, de 38, após uma discussão entre dois. A vítima chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu ao ferimento e acabou falecendo.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o suspeito e a vítima trabalhavam como carregadores de compras de clientes da 44. A discussão entre os dois teria começado em uma disputa para ver quem levaria as malas de um cliente.

Um vídeo feito por câmeras de segurança mostra o exato momento em que o homem é atingido pela pedra, caindo ao chão posteriormente. Em depoimento para a polícia, o suspeito confessou a autoria da agressão, mas afirmou ter agido em legítima defesa.

O inquérito policial será concluído nos próximos dias e encaminhado ao Poder Judiciário.