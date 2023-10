Suspeito de tráfico é preso após pular de sobrado para fugir da polícia e quebrar a perna, diz PC

Um suspeito de tráfico de drogas quebrou a perna direita após fugir da polícia pulando de um sobrado, no bairro Recreio Mossoró, na Cidade Ocidental, na região do Entorno do Distrito Federal (DF). Além do detido, outro homem foi aututado por tráfico de drogas.

A prisão do suspeito de tráfico aconteceu durante a Operação Paz, que aconteceu nesta quarta-feira (4), que apura a venda de drogas na região. Os suspeitos usavam uma distribuidora de bebidas de fachada para o crime. Ele também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e munições.

A polícia chegou até os investigados por meio de denúncias. Segundo o delegado, Del Rony Loureiro, durante a abordagem o homem tentou fugir e se jogou de uma janela.

"Os policiais ingressaram na residência, (o homem) desceu até o segundo andar e se jogou de uma abertura de janela de uma altura de cinco metros aproximadamente, que causou fratura na perna em três pontos” informou o investigador.

Na distribuidora de bebidas, que fica no térreo do sobrado, os policiais apreenderam mais de 3,5 kg de cocaína, diversas porções para venda, uma arma de fogo calibre 357, munições do mesmo calibre e de 9 mílimetros (mm).

Segundo informações da Polícia, há anos a distribuidora funcionava no local e o suspeito atuava em uma praça em frente ao estabelecimento. A distribuidora terá o Alvará de funcionamento cassado por desvio de finalidade, de acordo com o delegado do caso.

O delegado ainda destacou que o número do WhatsApp do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (GENARC) funciona para denúncias, com sigilo absoluto, por meio do telefone (61) 99891-6746.