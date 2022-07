Suspeito teria colocado fogo em viaduto da T-63 enquanto tentava pegar droga, diz polícia

Atualizada às 18h30

Baltazar Campos David, de 41 anos, é o suspeito pelo incêndio que deixou interditado o viaduto João Alves de Queiroz, na Avenida T-63, em Goiânia, nesta sexta-feira (15). O homem teria tentado pegar uma pedra de crack que caiu em um vão na estrutura metálica do viaduto.

À polícia, ele contou ter acendido um papelão com fogo para iluminar o local, que estava escuro. No entanto, o papelão caiu e as chamas se espalharam por colchões, cobertores, plásticos e bebidas alcoólicas que estavam escondidos. O local era usado pelo suspeito para consumo de drogas. Ele está preso na Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos auxiliaram a identificar o suspeito pelo crime, um homem em situação de rua e com dificuldades para andar, que foi preso algumas horas depois em um quarto no setor Serrinha.

Baltazar tem quatro passagens na polícia por furto, uma por desacato e já foi encontrado várias vezes por policiais portando drogas para consumo próprio. O delegado à frente do caso, Alécio Moreira, disse que no momento do incêndio, Baltazar estava sozinho. Ele será autuado em flagrante por delito de incêndio doloso, com dolo eventual, por assumir o risco ao produzir o incêndio, visto que após o fogo se espalhar, o homem saiu do local e não procurou ajuda. Na lateral do viaduto há, inclusive, um posto de combustível.

Tarcízio Valentim, perito da Polícia Técnico-Científica que atua nas investigações, informou que o fogo teria começado em uma palmeira embaixo do viaduto. Como as placas são feitas de ACM, que possui petróleo em sua composição, o fogo se intensificou e chegou a atingir o concreto.

O coordenador da Defesa Civil, Robledo Mendonça, explica que as chamas atingiram dois pilares do viaduto causando o desplacamento de algumas partes da estrutura. Além disso, afirmou que em um primeiro momento foi possível analisar que o fogo não causou prejuízo ao concreto do viaduto.

Prefeitura

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), esteve no local e afirmou que situação de incêndio foi inesperada e isolada. "Ninguém espera um momento desses. Ninguém imagina acontecer o que aconteceu aqui. Foi um caso isolado [...]. O que nós precisamos é cuidar, para que as pessoas usem aqui com tranquilidade e segurança", concluiu.

Sobre as questões levantadas pelo CREA-GO, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) informou que a atual administração municipal assumiu em 2021, antes dessa possível recomendação, e desde então não foram acionados pelo CREA-GO sobre esse assunto. Também disse que as placas serão retiradas e serão implantadas artes urbanas, como no Viaduto Iris Rezende.

Trânsito

Com o incêndio, a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) realizou a interdição do tráfego na T-63 pelo elevado e na avenida 85. Está liberado o trânsito apenas pela rotatória da T-63 no sentido Setor Pedro Ludovico/Praça Nova Suíça ou Praça Nova Suíça/Setor Pedro Ludovico e para quem está na avenida 85 e quer acessar a T-63 por meio da rua S-1.