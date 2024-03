Sustentabilidade na moda ganha força com reformas e ajustes em peças usadas

O consumo consciente está cada vez mais em alta. De acordo com a pesquisa realizada pela Modefica, para 47,1% dos entrevistados, a sustentabilidade é muito importante para a decisão de compra. E uma das formas de aderir a essa onda de consumo consciente é a reforma e ajustes em peças usadas.

Segundo Rogélia Pinheiro, Gerente do Clube de Costura, projeto institucional do Grupo Mega Moda, localizado no piso G3 do estacionamento do Mega Moda Shopping, um dos serviços mais procurados pelos clientes é o ajuste. “Realizamos cerca de 280 consertos por mês. Geralmente são peças que as pessoas têm um certo apego e, seja uma barra ou costurar um botão, a ideia é prolongar a vida da peça”, afirma.

Com novos ajustes, aquela peça antiga toma uma nova forma. A gerente do Clube de Costura explica que o menor valor da tabela é R$5 para fixação de botão ou R$ 8 para consertar uma descostura. “Isso contribui para a redução do impacto ambiental, promovendo uma moda mais consciente e duradoura”, frisa a Rogelia.

Peças novas

Como as peças de roupas são padronizadas, muitas vezes não se ajusta adequadamente nos corpos. “Claro que também recebemos muitas peças recém-compradas. Temos algumas marcas do shopping que nos procuram com os clientes para que possam sair com a peça ajustada para um melhor caimento - o que é importante para que o item tenha melhor caimento”, exemplifica.

Para a gerente, o ajuste é o que faz com que o cliente se sinta mais confortável no look, valorizando os diferentes corpos. “Entender de modelagem é crucial para uma intervenção, e por isso a importância de um profissional preparado”, ressalta Rogelia.

Dicas para quem vai fazer um ajuste na roupa:

- Levar o sapato de salto - especialmente para quem pretende ajustar a barra;

- Higienizar a peça - além da possibilidade do tecido encolher, é importante entregar uma peça limpa para o profissional que vai ajustar.

O Clube de Costura oferece ainda o serviço Express, onde é acrescido uma taxa de R$10 reais para retirada imediata.