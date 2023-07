Técnicos da Agência Nacional de Mineração não encontram irregularidades em barragem de Crixás

Técnicos da da Agência Nacional de Mineração (ANM) não encontraram irregularidades na barragem Serra Grande, localizada em Crixás, no norte de Goiás. O local passou por vistoria após o alarme de emergência ser acionado na manhã da última segunda-feira (10). À época, por meio de nota, a Mineradora Anglo Gold Ashanti lamentou o ocorrido e informou se tratar de um alarme falso. A análise completa deve ficar pronta dentro de 20 dias.

De acordo com a Agência Nacional de Mineração, uma equipe composta por três técnicos (engenheiros e geológos) estiveram na barragem na última terça-feira (11). No local, eles realizaram uma vistoria completa da estrutura.

“A inspeção visual da barragem MSG contemplou a verificação completa da estrutura: crista, taludes de jusante e montante, sistema de drenagem superficial, reservatório, emboque do sistema extravasor e saída da drenagem interna”, diz a nota da ANM.

A agência ainda ressalta que, no momento da fiscalização, “não foram constatadas anomalias físicas que pudessem indicar o comprometimento iminente da segurança da estrutura".

Relembre o caso

Na segunda-feira (10), por volta das 10h, os moradores de Crixás, foram surpreendidos por um alarme falso da barragem Serra Grande. Após o comunicado de urgência, Com medo do que as águas da barragem poderiam causar, a população entrou em pânico, segundo Daniel Vieira, morador da cidade.

À época, Daniel contou que o caos tomou conta do trânsito. Na tentativa de fugir, alguns acidentes foram causados, por sorte, ninguém se feriu.