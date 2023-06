Tarifa Social: Mais de 570 mil famílias podem ter desconto na conta de energia em Goiás

Mais de 570 mil famílias goianas têm direito ao desconto na conta de energia por meio do programa Tarifa Social, apontou um levantamento feito pela Equatorial Goiás. Essas famílias, no entanto, ainda não se cadastraram no programa, que garante descontos de até 65% para grupos em situação de vulnerabilidade social.

O programa é do Governo Federal e oferece descontos de acordo com o consumo mensal do cliente. Para quem consome até 30 kWh/mês, por exemplo, a redução é de 65%; de 31 a 100 kWh/ mês, o valor fica 40% menor; entre 101 e 220 kWh, a diminuição é de 10% no valor da conta de energia. Já no caso de famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), os descontos chegam a 100% para quem tem o consumo de até 50 kWh/mês.

Segundo a empresa, atualmente existem 420 mil famílias cadastradas que recebem até 65% de desconto. Para ter acesso ao benefício, é necessário cumprir alguns pré-requisitos, conforme explica o superintendente comercial da Equatorial Goiás, Roosevelt Cantanhede.

“São clientes que possuem Cadastro Único atualizado, que tenha uma renda familiar que não supere meio salário mínimo, na quantidade de pessoas ou pessoas que possuem Benefício de Prestação Continuada (BPC), que estão elegíveis, mas não recebem o benefício. Atualmente, a Equatorial Goiás recebe uma base do Governo Federal e ela verifica se existe esse cliente como o titular da conta de energia. Uma vez que a gente identifica que esse cliente está elegível, a gente cadastra ele automaticamente”, informou.

Entre as cidades com o maior número de clientes aptos e não inscritos estão Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Aparecida, Luziânia, Anápolis, Rio Verde e Valparaíso, respectivamente.

Se o cliente não está incluído, mas se enquadrada nos critérios do programa, basta acessar um dos canais de atendimento da companhia e apresentar número da unidade consumidora, CPF, RG ou outro documento com foto, o Número de Identificação Social (NIS) ou Benefício de Prestação Continuada.

O cadastro pode ser feito em qualquer uma das agências da Equatorial no estado, ou pelo telefone 0800 062 0196. Não é necessário ser o titular da unidade para solicitar o benefício.