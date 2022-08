Taxistas com licença vencida em Goiânia também receberão auxílio de R$ 1 mil do governo

Todos os 1.916 taxistas permissionários cadastrados junto à Prefeitura de Goiânia receberão o auxílio de até R$ 1 mil por mês, que será pago pelo Governo Federal. Do total de profissionais, 49% deles estão com a licença vencida na capital e, por esse motivo, não receberiam o benefício, pois não cumpriam os critérios estabelecidos para inclusão no programa.

Por isso, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) assinou na tarde desta quinta-feira (4) portaria que estende até o dia 31 de dezembro deste ano o prazo para esses trabalhadores regularizarem o cadastro. A medida beneficia 942 taxistas que estão com as permissões para exercício da profissão em atraso na Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM).

A Proposta de Emenda à Constituição Federal, conhecida como PEC das bondades, liberou o benefício, mas condicionou o pagamento à devida regularização junto à Secretaria. “Assinando essa prorrogação [damos] condições para que os taxistas voltem ao trabalho normalizados e com condições de manter o pagamento de seus veículos”, explicou Rogério Cruz.

De acordo com a SMM, os dados desses profissionais serão enviados automaticamente ao Ministério do Trabalho e os taxistas não precisam ir até a sede do órgão para atualizá-los. Apesar da flexibilização, o secretário de mobilidade da capital, Horário Mello, reforça que a regularização é importante e que o prazo estará aberto até o dia 31 de dezembro deste ano.

“A gente precisa da regularidade desses trabalhadores, pois para transportar passageiros em Goiânia é necessário regularização. O que queremos é dar mais um prazo porque houve um processo claro de dificuldade para eles na pandemia. É isso que estamos fornecendo, prazo para se regularizarem e para que tenham os benefícios que estão conseguindo, sejam nacionais ou locais”, afirmou.

Sufoco

Itamar Gonçalves, de 53 anos, que trabalha há 23 anos como motorista de táxi, relatou que sofrido "sufocos" nos últimos anos com os aplicativos, a pandemia e a alta dos combustíveis. Itamar reclama que, neste momento de retomada, ainda precisa dividir a preocupação das contas atrasadas com a fiscalização da licença para trabalhar.

“É muito ruim você sair para trabalhar e além de se preocupar com o passageiro, a gente ter que se preocupar com a fiscalização. É um conjunto de fatores que tem dificultado a vida do taxista. Primeiro foi a chegada dos aplicativos, logo em seguida, quando a gente começou a respirar, veio a pandemia e agora o combustível. Ficamos sufocados e esse benefício vem para ajudar”, contou.

Também taxistas há 45 anos, Ademir Rodrigues afirma que o benefício “veio na hora certa” e que vai ajudar a pagar as contas. “Veio da hora certa, pois, graças a Deus nós estamos saindo da crise e as coisas estão melhorando. Vai ajudar muito e não é só na gasolina, vai ajudar no rango dentro de casa e nas prestações do carro, que a gente usa para trabalhar. É muito bem-vindo”, revelou.

Benefício

O Auxílio Taxista começará a ser pago a partir do dia 16 de agosto deste ano e será depositado na poupança social digital, através do Caixa Tem, automaticamente. No total, serão seis parcelas no valor de R$ 1 mil. Porém, neste mês serão pagas as parcelas referentes aos meses de julho e agosto. Os recursos que não forem movimentados em um prazo de 90 dias, retornarão para a União.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Permissionários de Táxi de Goiânia (SINPERTAXI) e do Sindicato dos Taxistas de Goiás, Joaquim Nascimento Dantas, o benefício é uma luta da categoria e que foi liberado no momento certo. Segundo ele, foram muitas reuniões com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres para alcançar o auxílio.

“Eu tenho 42 anos trabalhando na área e nunca vi uma crise dessas, é muita gente que está passando necessidade porque muitos motoristas ainda não conseguiram voltar ao trabalho. Esse benefício não é iniciativa do prefeito, nós conversamos e reunimos a categoria. Agora, ele só foi liberado para a gente receber o benefício que vai até 31 de dezembro”, finaliza.