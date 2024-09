Teatro Carlos Moreira tem espetáculos, comédias e shows em setembro com ingressos a R$10

O Teatro Carlos Moreira preparou uma programação especial com espetáculos, comédias e shows musicais, tudo a preços populares, com ingressos a R$ 10. A programação, que ocorre ao longo do mês de setembro, marca a celebração dos 60 anos de vida e 45 anos de carreira do ator e diretor teatral Carlos Moreira.



Intitulado "60 Anos Respirante Arte", o evento contará com a participação de artistas consagrados da cena goiana, como Júlio Vann, Eurípedes de Oliveira, Mauri de Castro e Valter Mustafé, entre outros.



Carlos Moreira explica que a comemoração de seu aniversário serve como pano de fundo para uma temporada mais extensa de atividades artísticas e culturais, com o objetivo de atrair a atenção não só dos fazedores de teatro, mas também de autoridades, fomentadores culturais, imprensa e da sociedade como um todo para consolidar a ideia das temporadas.



"Se conseguirmos mostrar aos grupos de teatro que a sociedade prestigia e frequenta o teatro e mostrar à sociedade que há bons espetáculos com segurança e comodidade, teremos um público maravilhoso e espetáculos experimentados, com uma vida útil bem maior, traduzindo em qualidade de vida para os artistas", destaca o diretor.



Com visão de futuro, Carlos Moreira declara ainda que almeja unir as casas de espetáculo de bolso da cidade, formando uma rede que contemple todos os grupos de teatro de Goiânia e Goiás. Segundo ele, essa iniciativa proporcionaria uma nova forma de apresentar os espetáculos, que ficariam em cartaz por mais tempo, circulando por diferentes regiões da cidade e mantendo os atores em atividade constante.



"Nós já desenvolvemos algumas atividades que vão caminhando para essa conscientização, como as mostras de teatro, onde pegamos grupos diversos e tentamos mostrar a esses grupos a importância de um coletivo com um pensamento único, que é especialmente a formação de público e a criação de espaço para apresentação de nossos espetáculos. Todo motivo que tenho, tento direcionar para uma programação voltada para esse único e exclusivo objetivo", afirma Carlos.



A programação completa do "60 Anos Respirante Arte" está disponível no instagram @ciadeteatrocarlosmoreira.go. O Teatro Carlos Moreira fica na Rua 8 (Rua do Lazer), no Centro de Goiânia (GO).



PROGRAMAÇÃO - 60 Anos Respirando Arte

06/09 (sexta-feira), 20h - Comédia Várias Faces do Humor com Eurípedes de Oliveira e Mauri de Castro

07/09 (sábado), 20h - Espetáculo A Casa do Seu Nazareno com CIA Rhema

09/09 (segunda-feira), 20h - Show Valter Mustafé "MPBlues"

13/09 (sexta-feira), 20h - Comédia Várias Faces do Humor com Eurípedes de Oliveira e Mauri de Castro

16/09 (segunda-feira), 20h - Show Valter Mustafé "MPBlues"

20/09 (sexta-feira), 20h - Comédia Várias Faces do Humor com Eurípedes de Oliveira e Mauri de Castro

21/09 (sábado), 20h - Espetáculo Niq com Júlio Vann

22/09 (domingo), 15h - Espetáculo infantil O Reino das Caixas Mágicas com Cia Caminhart

23/09 (segunda-feira), 20h - Show Valter Mustafé "MPBlues"

27/09 (sexta-feira), 20h - Comédia Várias Faces do Humor com Eurípedes de Oliveira e Mauri de Castro

28/09 (sábado), 16h - Espetáculo O Contador de Histórias do Cerrado com Grupo Arte e Fogo

28/09 (sábado), 20h - Espetáculo Teatro, Poesia, Humor e Vida com Grupo Arte e Fogo

29/09 (domingo), 20h - Comédia A Sogra que Pedi a Deus com Cia de Teatro Carlos Moreira