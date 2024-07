Teatro de fantoches acontece shopping com entrada franca

O Plaza D'oro Shopping promete tardes de pura magia e diversão nos dias 13 e 27 de julho. A partir das 15h, a praça de alimentação do centro de compras será palco de um animado teatro de fantoches, com entrada gratuita para toda a família.



A programação, que será comandada pela Turma do Tio Rex e pela Catarina Eventos, promete encantar a criançada com personagens cativantes, histórias envolventes, brincadeiras musicais e muita interação. A tarde terá início com uma brincadeira musical, onde as crianças serão convidadas a participar e interagir.



Em seguida, o teatro de fantoches tomará conta do palco, com a turma do Tio Rex ganhando vida em um mini cenário especialmente criado para os personagens. Tio Rex, Neca, Mileo, Kiki, Keka e Catarina contarão histórias e compartilharão aventuras, transmitindo valores como a amizade, o aprendizado e a diversão.



Além de conhecer os personagens de perto, as crianças terão a oportunidade de tirar fotos e até participar de algumas atividades. O Plaza D’oro Shopping fica na Av. Nápoli, n° 500, no Residencial Eldorado, em Goiânia (GO).



A Turma do Tio Rex

A Turma do Tio Rex é um grupo de amigos cativantes que vivem aventuras emocionantes guiados pelo Tio Rex, um dinossauro apaixonado pela ciência que está sempre pronto para compartilhar seu vasto conhecimento com a turma Neca, Mileo, Kiki, Keka e Catarina completam o time com suas características únicas: Neca é uma coelha fofa e meiga que tem dificuldades em ficar acordada, Mileo é um girafa descolado que adora esportes, Kiki e Keka são gêmeas animadas e brincalhonas e Catarina é a ajudante fiel do Tio Rex. Juntos, eles criam memórias inesquecíveis e lições valiosas para todos.



SERVIÇO: Teatro de Fantoches com Turma do Tio Rex e Catarina Eventos

Datas: 13 e 27 de julho de 2024 (sábado)

Horário: 15h

Local: Plaza D’oro Shopping - Av. Nápoli, n° 500, Residencial Eldorado, Goiânia (GO)

Mais informações: instagram @plazadoro @turmadotiorex @catarina.eventos

Entrada franca