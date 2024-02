Teatro Goiânia recebe a Companhia de Dança Giro 8 nesta quarta-feira (21)

A Companhia de Dança Giro 8 volta ao palco do Teatro Goiânia nesta quarta-feira (21), às 20h, com performances inéditas. O espetáculo é resultado do projeto Colmeia Criativa e reúne trabalhos de novos coreógrafos do ramo artístico de Goiânia. A entrada é gratuita.

Apresentação tem apoio da Lei Paulo Gustavo, mecanismo de fomento federal, gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult). O espetáculo começou a ser montado em janeiro, com a seleção de dez artistas para serem qualificados e capacitados como coreógrafos, criadores e intérpretes.

Os aprovados trabalharam na combinação dos movimentos e aprendizados que o público poderá conferir em cena. Para assistir o espetáculo é necessário trocar um pacote de absorvente feminino na bilheteria do teatro.

A soma do ingresso solidário será revertida ao Programa Dignidade Menstrual da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds). O Teatro Goiânia é uma unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e funciona no centro da capital.

Serviço: Apresentação da Companhia de Dança Giro 8

Data: Quarta-feira (21)

Horário: 20h

Entrada gratuita: Ingresso solidário com a doação de absorvente feminino