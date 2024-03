Teatro Goiânia recebe o musical infantil “Era uma vez” nesta sexta-feira

O Teatro Goiânia, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), recebe nesta sexta-feira (8), às 20h, o musical “Era uma vez”, da produtora Sobreventos Produções Artísticas. O espetáculo leva ao palco os aprendizados de uma garotinha dentro do mundo literário.

O ingresso para apresentação custa R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). A peça fala de Sofia, uma menina desiludida com as histórias infantis que de repente recebe a visita de Peter Pan e de outros personagens famosos no próprio quarto.

A partir daí começa uma incrível viagem por um mundo de imaginação em busca dos sonhos. Em cena atores profissionais em teatro infantil, interpretam, cantam e dançam. A montagem utiliza recursos de projeções de paisagens que compõem os cenários e efeitos especiais, além de elaborar figurinos e adereços cênicos projetados para a peça, que enriquecem a produção.

Serviço: Musical: Era uma vez

Data: Sexta-feira (8), às 20h

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Vendas no site: www.sympla.com.br