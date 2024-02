Teatro infantil 'O Ogro e a Princesa' será apresentado neste sábado

Neste sábado (24), o Shopping Cerrado promoverá mais uma apresentação gratuita dedicada ao público infantil. Intitulada 'O Ogro e a Princesa', a divertida e engraçada peça teatral terá início às 15h, na praça de alimentação, que fica no piso 1 do centro de compras, sob o comando do grupo Ilumini Personagens Vivos.



Após o término da apresentação, os personagens ainda farão uma sessão de fotos com o público. O teatro faz parte do projeto Sabadou da Diversão que, mensalmente, leva atrações infantis com entrada franca para o mall.



Serviço: Teatro Infantil ‘O Ogro e a Princesa’

Data: 24/02 (sábado)

Horário: 15h

Local: Shopping Cerrado - praça de alimentação, piso 1 (Avenida Anhanguera nº 10.790, Setor Aeroviário, Goiânia - GO)

Mais informações: instagram @shoppingcerrado

Entrada gratuita