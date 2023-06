Teatro Sesc Centro recebe diversas quadrilhas juninas e trio de forró no mês de junho

O Teatro SESC Centro recebe, neste mês junho, diversas quadrilhas juninas e trios de forró a partir do dia 7. As apresentações acontecem na Varanda do SESC Centro, são gratuitas e abertas ao público. Apesar de o evento ser aberto ao público, é necessário a retirada de ingressos no site Sympla.

A programação inclui espetáculos de teatro, danças, shows e peças infantis. Durante o evento estará em funcionamento uma lanchonete, que serve almoço às quartas e sextas-feiras.

A primeira atração junina do mês é com a Quadrilha e o Trio Grupo Viva na quarta, dia 7 de junho, às 12 horas, na Varanda do SESC Centro. A segunda apresentação do grupo será na quarta-feira (14). Já nos dias 14 e 23 de junho, a festança será por conta da Quadrilha Fogo de Palha e Trio, às 12 horas.

A Quadrilha Aconchego e Trio fará a festa nos 21 e 30 de junho, às 12 horas, com muito forró para agitar a Varanda SESC Centro. No dia 28, às 12 horas, e no dia 30, às 18 horas, é a vez da Quadrilha Mandacaru.

Confira a programação completa do mês de junho:

Show: Negróide

Artistas: Edilson Morais, Luiz Clímaco e Luiz Chaffin

Data: 2/6

Horário: 20h

Gênero: música

Classificação: Livre

Local: Teatro Sesc Centro

Show: Com a Corda Toda

Artista: Luiz Chaffin e Pedro Braga

Data: 2/6

Horário: 21h

Gênero: MPB

Classificação: Livre

Local: Teatro Sesc Centro

Grupo: Quadrilha Junina Grupo Viva

Data: 7 e 16/6

Horário: 12h

Gênero: Forró com quadrilha junina

Classificação: Livre

Local: Varanda Sesc Centro

Show: Som Corrente

Artista: Front Jr. e Luiz Chaffin

Data: 9/6

Horário: 20h

Gênero: música

Local: Teatro Sesc Centro

Show: André Mols

Data: 9/6

Horário: 21h

Gênero: música

Local: Teatro Sesc Centro

Quadrilha Fogo de Palha e Trio

Grupo: Quadrilha Junina Fogo de Palha

Data: 14 e 23/6

Horário: 12h

Gênero: Forró com quadrilha junina

Classificação: Livre

Espetáculo: Altos e Baixos

Grupo: Cia dos Palhaços

Data: 15/6

Horário: 19h

Gênero: Teatro

Classificação: 12 anos

Local: Teatro Sesc Centro

Valores: Trabalhadores do Comércio e dependentes R$ 10; Conveniados R$11; Inteira R$25; Meia-entrada R$12,50

Show: Marcelo Maia

Data: 16/6

Horário: 20h

Gênero: música

Classificação: Livre

Local: Teatro Sesc Centro

Valores: Trabalhadores do Comércio e dependentes R$ 10; Conveniados R$11; Inteira R$25; Meia-entrada R$12,50

Show: Jamgodub

Artista: Fred Valle, Aderson Maia e João Victor Santana Campos

Data: 16/6

Horário: 21h

Gênero: instrumental

Classificação: Livre

Local: Teatro Sesc Centro

Valores: Trabalhadores do Comércio e dependentes R$ 10; Conveniados R$11; Inteira R$25; Meia-entrada R$12,50

Espetáculo: Gran Circo Stopim

Grupo: Cia dos Palhaços

Data: 17/6

Horário: 15h

Gênero: Teatro

Classificação: Livre

Local: Teatro Sesc Centro

Valores: Trabalhadores do Comércio e dependentes R$ 10; Conveniados R$11; Inteira R$25; Meia-entrada R$12,50

Show: Quadrilha Aconchego e trio

Data: 21 e 30/6

Horário: 12h

Gênero: Forró com Quadrilha Junina

Classificação: Livre

Local: Varanda Sesc Centro

Entrada gratuita

Espetáculo: Esperando Beltrano

Grupo: Etc e tal

Data: 23/6

Horário: 19h

Gênero: Teatro

Classificação: 12 anos

Local: Teatro Sesc Centro

Valores: Trabalhadores do Comércio e dependentes R$ 10; Conveniados R$11; Inteira R$25; Meia-entrada R$12,50

Espetáculo: O macaco e a boneca de piche

Grupo: Etc e tal

Data: 24/6

Horário: 15h

Gênero: Teatro

Classificação: 5 anos

Local: Teatro Sesc Centro

Valores: Trabalhadores do Comércio e dependentes R$ 5; Conveniados R$ 7; Inteira R$ 20; Meia-entrada R$ 10

Show: Quadrilha Mandacaru e Trio

Data: Dia 28, às 12 horas, e dia 30, às 18 horas

Gênero: Forró com quadrilha junina

Classificação: livre

Local: Varanda Sesc Centro

Entrada gratuita

Espetáculo: "Memórias de um Brinquedo"

Artista: Curitiba Cia de Dança

Data: 30/6

Horário: 15h e 19h

Gênero: Dança

Classificação: Livre