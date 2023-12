Telhado de escola cai e deixa crianças feridas durante chuva em Goiânia

Chuva e ventos fortes fizeram com que telhas caíssem durante apresentação escolar de crianças no pátio da Escola Municipal Irmã Veneranda, nesta quarta-feira (13), em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 10 crianças, com idades de 6 a 9 anos, ficaram levemente feridas. Os alunos apresentavam aos pais uma Cantata de Natal, que começou às 16h, e em cerca de 15 minutos, a estrutura do telhado caiu.

A Secretaria Municipal de Educação informou, por meio de nota, que um vendaval atingiu a Região Noroeste, e que algumas telhas da Escola se desprenderam do telhado, “atingindo cinco crianças”. Quando questionados sobre o número de vítimas, disseram que esta foi a informação repassada pela diretora do colégio.

Ainda disseram que estão prestando apoio aos pais, responsáveis e servidores. “A pasta lamenta o ocorrido e informa que a direção da unidade acionou o Corpo de Bombeiros imediatamente para atendimento aos atingidos. O socorro foi realizado e ninguém se feriu gravemente, sem necessidade de encaminhamento para unidades de saúde”, informam.

De acordo com o relato de Danielly Ramos, mãe que assistia a apresentação da filha de 7 anos, partes das telhas e da construção atingiram pais e alunos. Os bombeiros disseram que ainda não há informações sobre adultos feridos.

"Começou a chover e ventar bastante, assim teve um barulho alto do telhado caindo sob a área onde estava sendo feita a apresentação. O teto desta área caiu sob as crianças e os pais que estava assistindo. Aí começou a correria", disse Danielly.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, não houve danos ao prédio, que volta ao funcionamento normal na quinta-feira (14).

Nota na íntegra

Secretaria Municipal de Educação (SME)

