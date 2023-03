Temperatura chega a quase 33°C em Goiânia; veja os dias mais quentes do ano em Goiás

Com as chuvas se despedindo dos goianos, a tendência é de que os dias fiquem cada vez mais quentes e secos. Goiânia registrou 32,5ºC em fevereiro, a temperatura mais alta do ano até agora. De norte a sul de Goiás, o clima é o mesmo. Em Porangatu, o calorão castigou os moradores e os termômetros marcaram 36,5ºC. Já em Itumbiara, o registro foi de 34,3ºC.

O tempo quente e seco é uma característica do outono e, por isso, as temperaturas dos municípios goianos são parecidas com as mais altas do ano passado, quando comparado ao mesmo período.

Veja quais foram os dias mais quentes do ano até agora:

Goiânia registrou - 32,5ºC - 14 de fevereiro

São Miguel do Araguiaia - 36,4ºC - 14 de fevereiro

Jataí 33,4ºC - 28 de fevereiro

Rio Verde 32,2ºC - 27 de fevereiro

São Simão 35,3ºC - 15 de fevereiro

Itumbiara 34,3ºC - 27 de março

Catalão 32,1ºC - 27 de março

Cristalina 30,9ºC - 15 de fevereiro

Anápolis 30,7ºC - 14 de fevereiro

Luziânia 32,2ºC - 14 de fevereiro

Posse 33,6ºC - 14 de fevereiro

Porangatu 36,5ºC - 14 de fevereiro

Temperatura alta

Aqueles que gostam de um friozinho terão que esperar um pouco mais para poder aproveitar o clima preferido, pois a tendência é de que as temperaturas fiquem cada vez mais altas, mesmo com algumas chuvas isoladas.

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) informou que no domingo (2), o avanço de uma frente fria pela região sudeste do Brasil vai influenciar as condições do tempo no estado, propiciando a formação de áreas de instabilidade e, assim, a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em algumas regiões, com destaque para a região centro sul.

A tendência é o tempo já ter uma característica de chuvas mais isoladas. As temperaturas continuam em um ritmo elevado e com a umidade caindo. Nós estamos avançando para o período seco”, explicou o gerente do Cimehgo, André Amorim.