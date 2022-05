Temperatura mínima em Jataí pode chegar a 2°C na madrugada de quarta-feira

A chuva que caiu em alguns municípios goianos e o declínio das temperaturas neste início de semana ainda não são reflexos da passagem da massa de ar polar, que está atuando no Sul do Brasil. A chegada dessa frente fria deve ocorrer a partir de quarta-feira (18) e tanto as temperaturas máximas quanto as mínimas devem entrar em declínio. Em Jataí, durante a madrugada de quarta, a mínima pode chegar a 2°C, a menor estimativa para o estado, enquanto em Goiânia deve oscilar entre 7°C e 8°C.

Gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim explica que a chuva setorizada que caiu entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda em algumas partes do estado é resquício de outra frente fria que combinada com a umidade oriunda da região Norte do Brasil criou áreas de nebulosidade. Esse prognóstico deve se estender até esta terça-feira (17).

Já a partir de quarta-feira (18), a massa de ar polar localizada no Sul do Brasil deve projetar ar frio sobre o país e ao chegar a Goiás deve deixar as temperaturas amenas até a próxima quinta, dia 26. André explica que essa frente fria deve refletir diretamente na região Sudoeste, que é a parte mais fria do Estado, onde estão localizadas as cidades de Rio Verde e Jataí. Em seguida, deve refletir nos municípios da região Sul.

Risco de geada

Para os produtores rurais a chegada do ar frio da massa de ar polar acende o alerta para geadas. André explica que há risco elevado para a ocorrência desse fenômeno, que pode variar de região para região. Porém na parte Centro-Sul pode ocorrer com mais força. “A geada pode provocar a morte total ou parcial das plantas, como folhas e frutos”, pontua.

Confira a previsão por região goiana para esta terça-feira (17):

Região Central: mínima de 16°C e 32°C de máxima

Região Leste: mínima de 16°C e máxima de 32°C

Região Norte: 21°C de mínima e máxima de 34°C

Região Oeste: mínima de 20°C e 35°C de máxima

Região Sudoeste: 12°C de mínima e 28°C de máxima

Região Sul: mínima de 14°C e máxima de 29°C