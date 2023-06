Temperaturas em Goiás devem chegar a 13°C durante a semana com umidade na casa dos 20%, alerta Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou que a temperatura em Goiás deve cair durante esta semana. Segundo o órgão, a temperatura mínima pode chegar a 13°C e a máxima a 31°C. Já a umidade relativa do ar deve variar entre 70% e 20%.

Conforme divulgado pelo Inmet, a partir desta terça-feira (6) até a próxima sexta-feira (9) Goiás terá quedas acentuadas na temperatura em determinadas horas do dia ou da noite e baixa intensidade do vento.

Como a umidade relativa do ar pode chegar a 20% é recomendado beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e a prática de atividades físicas. Com a variação, os goianos devem sentir ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz

Confira a previsão do tempo para esta semana, segundo o Inmet:

Terça-feira (6)

Máxima de 31ºC e mínima de 13ºC

Quarta-feira (7)

Máxima de 31ºC e mínima de 15ºC

Quinta-feira (8)

Máxima de 31ºC e mínima de 14ºC

Sexta-feira (9)

Máxima de 29ºC e mínima de 14ºC